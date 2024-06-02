Про це 24 Каналу заявила народна депутатка від Голосу Галина Васильченко, зауваживши, що українська парламентська делегація мала низку дуже важливих зустрічей. Зокрема, зі спікеркою Сейму, мером міста Вільнюс та литовськими парламентарями.

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Чи просуває Литва українські питання

"Ключові речі, які ми адвокатували для України, звісно, це питання пов'язані з війною, з нашою обороною і тим, як нам вистояти. Як наші партнери можуть у певний спосіб нам допомогти", – наголосила Васильченко.

Окрім того, що Литва сама допомагає Україні, вона дуже активно адвокатує українські питання на міжнародній арені. Мовиться, зокрема, про європейську інтеграцію української держави.

"Очікуємо дуже важливий саміт у червні щодо відкриття вже самого процесу переговорів. Для нас дуже важливо належним чином підготуватися, виконати всі свої "домашні завдання", – сказала нардепка.

Водночас для України дуже важлива підтримка її партнерів, зокрема, країн-членів ЄС. Усе, аби вона була максимальною, щоби відкрити переговорний процес щодо вступу України в Євросоюз.

Паралельно з тим на урядовому та парламентському рівні триває підготовка України з міжнародними партнерами щодо Вашингтонського саміту НАТО. Він запланований на липень. Це надзвичайно важлива подія.

Литовські партнери допомагають просувати питання щодо того, аби Україна могла отримати важливі та рішучі заяви щодо майбутньої допомоги та майбутніх кроків інтеграції до ЄС та НАТО.

Ми активно також адвокатували питання, щоб наші партнери допомагали нам переконувати ті країни, які нам надають далекобійну зброю, щоб ми мали можливість і дозвіл цією зброєю бити по складах, виробництвах зброї на території Росії,

– наголосила Галина Васильченко.

Литва підтримує українську державу