Туск объявил о новой помощи Киеву и призвал прекратить спекуляции возможного поражения Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время сегодняшнего визита во Львов заявил, что Польша готовит 46-й транш помощи Украине, которую Киев получит в 2025 году.

Это произойдет уже в январе. Также польский премьер обратился к партнерам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите также Зеленский скоро встретится с лидерами ЕС и НАТО: в Reuters сказали, чего ждать

Что заявил Туск о помощи Украине

На пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленский премьер Польши сообщил, что Варшава готовит следующую "донацию", после чего уточнил, что она будет готова в январе 2025 года. Более того, по его словам, Польша, вероятно, будет готова передать "некоторую технику", которая нужна Силам обороны.

В то же время он призвал мир не спекулировать на возможном поражении Украины в войне, подчеркнув необходимость усиления помощи нашему государству. По данным Polskie Radio 24, он отметил, что Украина успешно защищается от российского нападения, "вопреки некоторым негодяям".

Я обращаюсь ко всем лидерам западного мира – мы все должны поддержать Украину в это время, как никогда раньше. Прекратите спекулировать о возможном поражении Украины,

– заявил Дональд Туск.

По его словам, от этой войны зависит будущее Украины, Польши и Европы. Он уверен, что сейчас настало время для всего Запада поверить в собственную силу, поскольку, как пояснил Туск, Украина и весь мир заслуживают справедливого мира, уважения к территории и границам.