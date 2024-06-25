"Последняя шл**а": у российских пропагандистов истерика из-за поставок оружия из Сербии в Украину

Недавно появилась информация о поставках боеприпасов из Сербии в Украину. Это вызвало настоящую истерику среди российских пропагандистов.

Так, один из них нецензурно обругал Сербию из-за ее военной помощи нашему государству. Пропагандистский журналист Сергей Мардан назвал страну, которую ранее большинство в России считали "братской", "последней ки***ной ш****ю", информирует 24 Канал.

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Что говорят в России о Сербии

Вот Сербия после этой новости для вас, по-прежнему, является, там, братской страной? Вы, по-прежнему, считаете, что у нас голова должна болеть о судьбе Сербии? Я не знаю, как у вас. Я могу сказать за себя, как частное лицо. Черт бы их всех забрал этих братьев. Вообще, никакого интереса Сербия не представляет. То, что Сербия повела себя как последняя ки***на ш***а, мне кажется, здесь даже спорить не о чем,

– заявил Мардан.

Впрочем, очевидно российского пропагандиста потом заставили извиниться за свои высказывания. В своем телеграм-канале он попросил прощения у "братского сербского народа".

В то же время Мардан обвинил во всем "общих врагов", однако никакого уточнения относительно того, кого это касается, российский подданный не указал.

Накануне Financial Times сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил эту сумму.

Однако сербский премьер-министр Милош Вучевич заявил, что Сербия не является стороной войны в Украине, хотя продает свои снаряды западным государствам, которые могут передавать их Киеву. По его словам, продажа сербских снарядов "не является вкладом Сербии для одной из воюющих сторон, ".