Им звонит Трамп и угрожает, – Байден раскритиковал провальное голосование в Сенате

Вечером 7 февраля Сенат провалил голосование за пакет на 118 миллиардов долларов по вопросу границы, в который входит и помощь Украине. Из-за этого Джо Байден раскритиковал республиканцев, заявив, что им звонит с угрозами Дональд Трамп.

Стоит отметить, что провальное голосование еще не означает, что Украина не получит помощи от США. Сенат соберется 8 февраля и повторно рассмотрит законопроект, в котором не будет вопросов миграционной безопасности.

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Байден обвинил Трампа в угрозах республиканцам

Президент США раскритиковал республиканцев из-за того, что не удалось принять законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню вместе с миграционными вопросами. По словам Байдена, препятствовал голосованию бывший президент США Дональд Трамп. Он заявил, что "никогда не думал, что может увидеть нечто подобное в Сенате".

Байден утверждал, что Трамп якобы звонил республиканцам и угрожал им "возмездием", если те проголосуют за пакет на более 118 миллиардов помощи вместе с вопросами миграционной политики. В качестве доказательства он приводит случаи, что во время голосования республиканцы отходили и отвечали на телефонные звонки. По мнению Байдена – в те моменты звонил Трамп с угрозами.

В Сенате будут голосовать за новый законопроект

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в четверг, 8 февраля, на голосование вынесут альтернативный законопроект. Он будет содержать исключительно вопросы финансовой помощи для Украины, Израиля и Тайваня без вопросов о границе.

Госпожа посол объяснила, что Сенат поддержал процедурное решение за пересмотр решения о голосовании (аналог нашего "возвращение на голосование"). "За" выступило 58 представителей, а "против" – 41. Такое решение необходимо было принять, чтобы вынести на голосование вопрос о прекращении дебатов и рассмотрение по существу "чистого" законопроекта о международной помощи США без миграционной реформы. Для принятия этого решения необходимо получить 60 голосов.