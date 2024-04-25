Об этом 24 Каналу сказал израильский военный обозреватель Давид Шарп, подчеркнув, что британский пакет составляет примерно 620 миллионов долларов и может быть растянутым во времени. А вот американский пакет в полтора раза объемнее британского и поступит уже в ближайшие недели, существенно изменив ситуацию на фронте.

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Эффект есть

Военный обозреватель подчеркнул, что новость о предоставлении США помощи Украине – главное событие войны последнего полугодия. Несмотря на то, что оно не касается боев, это главное событие стратегической важности именно потому, что пакет не принимали и была угроза, вообще ли его примут. Это сказывалось на ситуации на фронте и отражалось на моральном духе почти всех украинцев в вопросах принятия решений и использования техники и боеприпасов.

С первой секунды после голосования Конгресса многие лимиты по использованию украинскими бойцами боеприпасов и техники, которые хранились на черный день, были сняты. Экономика войны – расход боеприпасов и техники – изменилась в корне.

На любом участке, где вдруг украинские артиллерии начали выпускать в полтора раза больше снарядов, чем за день до того, эффект был немедленный. И он уже есть, хотя мы не можем прямо сейчас его измерить в сантиметрах или количествах,

– заметил Давид Шарп.

Он добавил, что чем больше будет помощи в ближайшие дни и недели, тем больше это скажется на ситуации на фронте.

Запас прочности

На ближайшие несколько месяцев Украина получила серьезный запас прочности. Однако, по словам Давида Шарпа, есть еще одно предостережение.

Боеприпасы и оружие – это необходимый инструмент, но недостаточный. Достаточным он станет, когда будет в неограниченном количестве, а также когда украинские военные грамотно и эффективно их используют,

– подытожил военный эксперт.

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