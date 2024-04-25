Про це 24 Каналу сказав ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, наголосивши, що британський пакет складає приблизно 620 мільйонів доларів і може бути розтягнутим у часі. А от американський пакет у півтора раза об'ємніший за британський та надійде вже найближчими тижнями, суттєво змінивши ситуацію на фронті.

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Ефект є

Військовий оглядач підкреслив, що новина про надання США допомоги Україні – головна подія війни останнього півріччя. Попри те, що вона не стосується боїв, це головна подія стратегічної важливості саме тому, що пакет не приймали і була загроза, чи взагалі його приймуть. Це позначалося на ситуації на фронті та відбивалося на моральному дусі майже всіх українців у питаннях прийняття рішень та використання техніки та боєприпасів.

З першої секунди після голосування Конгресу багато лімітів з використання українськими бійцями боєприпасів і техніки, які зберігалися на чорний день, були зняти. Економіка війни – витрата боєприпасів та техніки – змінилася докорінно.

На будь-якій ділянці, де раптом українські артилерії почали випускати у півтора раза більше снарядів, ніж за день до того, ефект був негайний. І він уже є, хоча ми не можемо прямо зараз його виміряти в сантиметрах або кількостях,

– зауважив Давид Шарп.

Він додав, що чим більше буде допомоги найближчими днями та тижнями, тим більше це позначиться на ситуації на фронті.

Запас міцності

На найближчі кілька місяців Україна отримала серйозний запас міцності. Однак, за словами Давида Шарпа, є ще одне застереження.

Боєприпаси та зброя – це необхідний інструмент, але недостатній. Достатнім він стане, коли буде у необмеженій кількості, а також коли українські військові грамотно і ефективно їх використають,

– підсумував військовий експерт.

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