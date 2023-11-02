Классические республиканцы – проукраинские: как будут развиваться наши отношения с США

Группа республиканцев в Конгрессе США призвала Джозефа Байдена предоставить Украине ракеты ATACMS большего радиуса действия. Они отметили, что это дальнобойное оружие нужно, в частности, для поражения целей в Крыму.

Политики как Майкл Маккол, выступающие за помощь Украине, принадлежат к элите американских республиканцев. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, добавив, что таких людей много среди партийных лидеров США.

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Дальнобойные ракеты нанесут врагу серьезный урон

Современная ракета сравнима с гаджетом. Например, есть разные дополнительные настройки, которые хочется использовать, но на них требуется разрешение производителя, в нашем случае – это США. Однако даже призывы предоставить Украине большие возможности ракет ATACMS являются хорошим сигналом.

Классическая республиканская партия является проукраинской. Стиль конкуренции – кто больше даст Украине – нам очень подходит. Это настоящие Соединенные Штаты Америки, а не трапмписты, которых еще до конца избирательной кампании могут обвинить в том, что они работали на Россию,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Судя по дискуссиям, которые продолжаются среди демократических политиков, мы действительно можем получить такие "дополнительные настройки".

"Когда в руках Валерия Залужного будут эти ракеты, они будут лететь не то, что точно в цель, а с максимальным интеллектуальным расчетом поразят самые нужные цели, для того, чтобы нанести России наибольший ущерб", – подчеркнул Давидюк.

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Следует выделить еще одну деталь, о которой вспомнил Валерий Залужный. Он отметил, что если бы не заминирование и потребность в оружии, через 4 месяца мы уже могли бы быть в Крыму. Понятно, что военные планы корректируются и в новый год мы войдем с новым планом, но это уже демонстрация четкого понимания, как вернуть Крым.

"Он не говорил об этом в апреле, июне или в июле, а делал свою работу. Действительно многое не удается, но мы сами понимаем и об этом пишет Залужный, что население России втрое больше, чем наше, а экономика – в 10 раз, но мы противостоим, двигаемся и достигаем результата", – сказал политолог.

Путин снова шантажирует ядерным оружием

Российский диктатор подписал закон, в соответствии с которым отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний. Такие поступки Владимира Путина могут быть реакцией на статью Financial Times. В ней говорилось о том, что Западу надоели ядерные угрозы Путина, поэтому его предупредили, что может произойти дальше.

Если бы Россия могла использовать ядерное оружие, давно бы это сделала. Каждый раз, когда вы слышите угрозы Путина – это значит, что он проигрывает на поле боя, а наши вооруженные силы его давят и уничтожают,

– заметил Давидюк.

Все угрозы диктатора мы уже давно слышали, но теперь ясно одно – наше государство никто не сможет унизить или запугать. С войны мы однозначно выйдем победителями, а о нашей храбрости и силе будет знать весь мир. Что касается ядерного оружия, то его использование, по словам политолога, лишь ускорит финал России как государства.

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