"Битва за Вашингтон" оказалась более продолжительной и настойчивой, чем "Битва за Киев"

Это огромная удача для ослабевающего, изнеженного, декадентского Запада, в минуту смертельной для него опасности оставался, как и в 1940 году, один великий народ, способный защитить его от абсолютного зла. В этот раз украинский. Далее – в авторской колонке для 24 Канала.

C лёгким партизанским вооружением Украина выиграла Битву за Киев. Дайте ей самолеты, ПВО и дальнобойные ракеты, и вам уже никогда не придётся "defend every inch of Article 5 Territory". Доблестная украинская армия всё сделает за вас, доставив "кровавого диктатора" в Гаагу. Он выступит там со своим последним словом.

Смотрите также С западной цивилизацией что-то не так, если ее каждый раз должна спасать горстка спартанцев

Битва за Киев или Вашингтон

Я предложил эту очевидную формулу Победы Запада в 4-й мировой войне в тексте "Солнце украинской Победы" 11 апреля 2022 года, но вот уже больше 20 месяцев Запад так и не решается ее последовательно реализовать. Или все-таки решился в рождественские дни 2023 года? "Битва за Вашингтон" оказалась более длительной и упорной, чем "Битва за Киев".

А как могло быть иначе, если до осени 2023 года ключевую роль в администрации Байдена играли изменник Бёрнс и тупой фанатик школы real politic Салливан, убежденный в необходимости "сохранения сильной России, проецирующей стабильность вдоль всей своей периферии".

Июльские информационные скандалы вокруг переговоров Бёрнса с Путиным в ноябре 2021 года и Салливана c Путиным (через созданный им канал 2nd Track Томаса Грэма) в апреле — июне 2023 года резко подорвали их влияние внутри администрации и усилили позиции последовательных сторонников Победы Украины Блинкена и Остина.

Эта тенденция только укрепилась в Вашингтоне после спонсированного Ираном и Россией нападения террористов на Израиль 7 октября. В обращении Байдена к нации (узнаю руку Блинкена) слово "Украина" встречается не реже, чем слово "Израиль".

Против помощи Украине яростно выступают две группы ее убежденных врагов, находящихся на противоположных флангах американского политического спектра и ни в чем ином кроме общей ненависти к Украине друг с другом не согласные.

Прежде всего, это леволиберальное крыло демпартии, прогрессисты, контролирующие "качественные" американские медиа и со страниц и экранов этих медиа убеждающие, что украинцы никогда не смогут победить русских, Путин уже побеждает, Украина должна пойти на прекращение огня, т.е. на капитуляцию. Кстати, именно того же эта левацкая сволочь требует и от Израиля.

А с другого фланга — долбаные трамписты и трампистки, бегающие по телестудиям с кремлевскими темничками об умученном в Киеве христианском проповеднике Павле.

И те и другие вместе не составляют большинства ни в Конгрессе, ни в опросах общественного мнения. Но патовую ситуацию создала своеобразная позиция республиканцев — друзей Украины, не раз справедливо критиковавших Байдена за недостаточную, на их взгляд, поддержку Украины. Они решили немножко поиграть в законодательный покер, отказываясь поддержать законопроект, пока демократы не пойдут им навстречу в ужесточении иммиграционного законодательства. Визит Зеленского в Вашингтон 12 декабря не смог разрешить ситуацию.

Можно только догадываться, какие тягостные и недобрые чувства возникали у наблюдавших эти политические игры украинских спартанцев — истекающих кровью защитников Свободного мира. Для меня, как летописца 4-й мировой войны, 12 декабря стало одним из самых тяжелых дней ее истории.

Подарки на Рождество от Европы

Но уже на следующий день забрезжил свет. Датская "копеечка", брошенная на чашу весов нашей Победы в один из самых тяжелых дней страшной войны, дорогого стоит. За ней и норвежская. А на следующий день исторический саммит ЕС. На "ура" принято решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС воюющей страны. Надо ли говорить, в каком исходе этой войны уверены и будут ему максимально способствовать члены ЕС, они же, как правило, члены НАТО. И все они хорошо поняли, что ныне лежит на весах и что совершается ныне.

Европа обрушивает на Украину шквал очень содержательных рождественских подарков, демонстративно пиная под зад застрявший в своих партийных интригах американский Конгресс. Свежепоставленный немецкий Patriot сбивает 4 "сушки", премьер-министр Голландии Рютте достойнейшим образом завершает свою каденцию, лично отправляя в Украину первые 18 штук F-16.

В своих заявлениях после встречи 22 декабря министры иностранных дел Великой Британии и Франции недвусмысленно осуждают проволочки в американском Конгрессе с законопроектом о помощи Украине и заверяют мир в своей решимости поддерживать Украину as long as it takes, демонстративно намекая на недавнюю оговорку дедушки Байдена as long as we can.

Сколько раз за последние 2 года я повторял свою любимую метафору: Украина своей героической борьбой буквально втягивает США за ворот назад в мировую историю. Втягивает, но как-то не до конца дотягивает. А вот еще дружный дополнительный пинок от европейских союзников оказался, на мой взгляд, очень кстати.

Закон о военной и финансовой помощи Украине будет подписан до 19 января. Кстати, он не так уж судьбоносный. Деньги может предоставить, наконец, суверенный фонд Норвегии (1,5 триллиона долларов). От Америки требуется, прежде всего, технологическое наполнение Формулы Победы. Администрация США сегодня на это готова, и ей не понадобится санкция Конгресса.