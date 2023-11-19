Это финансирование будет действовать до 19 января для приоритетных отраслей, другие функции власти будут финансироваться до 2 февраля. Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин сказал 24 Каналу, что украинцам не стоит паниковать, ведь ничего катастрофического не происходит.
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Отвлекает от главной цели
Как отметил общественный и политический деятель из США, принятие временного бюджета – это нормальная реальность и это не означает, что Украине не получит большой пакет помощи. За него нужно просто проголосовать. Это должно произойти после Дня Благодарения, который в США отмечают 23 ноября.
Сейчас республиканцы очень давят на Байдена с импичментом. Однако, когда мы говорим о коррупции в Украине и США, то эквивалентность здесь опасно проводить. Ведь, по мнению Рашкина, это разные уровни коррупции.
Такая коррупция, которую мы наблюдаем в США, когда влияние денег играет слишком большую роль в политике, конечно, с этим надо бороться.
– отметил общественный и политический деятель из США.
По его словам, то, что нужно помогать Украине – это первоначальное, а то, что в Украине коррупция – это отвлекает внимание от главной цели, а также помогает Владимиру Путину.
Поддержка будет и, вероятно, будет нарастать, но бороться с коррупцией тоже нужно. Это ведь борьба за будущее Украины. Интересно услышать, настолько украинцы рассчитывают на помощь от Запада в том, чтобы эту коррупцию побороть.
– сказал Рашкин.
По его мнению, американцам сложно понять, настолько людям трудно сразу выйти из этого состояния. Но для этого есть закон, порядок, постепенно расследующая прокуратура и общество приходит в сознание.
Что будет с помощью Украины от США: смотрите видео
Помощь Украине от США
- Байден запросил у Конгресса 106 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Наше государство должно получить от Соединенных Штатов помощь в размере 61,4 миллиарда долларов, а Израиль – 14,3 миллиарда долларов.
- Впрочем, в Палате представителей не поддержали этот законопроект и решили проголосовать за оказание помощи только Израилю отдельно от Украины. Американский президент не поддержал это решение и пообещал ветировать законопроект.
- 2 ноября спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что хочет внести на рассмотрение конгрессменов пакет финансирования помощи Украине. Он хотел объединить его с выделением финансирования укрепления границы с Мексикой.