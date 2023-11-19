Это финансирование будет действовать до 19 января для приоритетных отраслей, другие функции власти будут финансироваться до 2 февраля. Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин сказал 24 Каналу, что украинцам не стоит паниковать, ведь ничего катастрофического не происходит.

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Отвлекает от главной цели

Как отметил общественный и политический деятель из США, принятие временного бюджета – это нормальная реальность и это не означает, что Украине не получит большой пакет помощи. За него нужно просто проголосовать. Это должно произойти после Дня Благодарения, который в США отмечают 23 ноября.

Обратите внимание! В ноябре в Белом доме заявили, что США уже использовали 96% средств, выделенных Украине с начала вторжения. В общей сложности Вашингтон выделил на нужды нашего государства более 60 миллиардов долларов.

Сейчас республиканцы очень давят на Байдена с импичментом. Однако, когда мы говорим о коррупции в Украине и США, то эквивалентность здесь опасно проводить. Ведь, по мнению Рашкина, это разные уровни коррупции.

Такая коррупция, которую мы наблюдаем в США, когда влияние денег играет слишком большую роль в политике, конечно, с этим надо бороться.

– отметил общественный и политический деятель из США.

По его словам, то, что нужно помогать Украине – это первоначальное, а то, что в Украине коррупция – это отвлекает внимание от главной цели, а также помогает Владимиру Путину.

Поддержка будет и, вероятно, будет нарастать, но бороться с коррупцией тоже нужно. Это ведь борьба за будущее Украины. Интересно услышать, настолько украинцы рассчитывают на помощь от Запада в том, чтобы эту коррупцию побороть.

– сказал Рашкин.

По его мнению, американцам сложно понять, настолько людям трудно сразу выйти из этого состояния. Но для этого есть закон, порядок, постепенно расследующая прокуратура и общество приходит в сознание.

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