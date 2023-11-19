Це фінансування діятиме до 19 січня для пріоритетних галузей, інші функції влади фінансуватимуться до 2 лютого. Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін сказав 24 Каналу, що українцям не варто панікувати, адже нічого катастрофічного не відбувається.

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Відвертає увагу від головної цілі

Як зазначив громадський і політичний діяч із США, ухвалення тимчасового бюджету – це нормальна реальність й це не означає того, що Україну не чекає великий пакет допомоги. За нього треба просто проголосувати. Це має статися після Дня Подяки, який у Сполучених Штатах відзначають 23 листопада.

Зверніть увагу! Напочатку листопада у Білому домі заявили, що США вже використали 96% коштів, виділених Україні від початку вторгнення. Загалом Вашингтон виділив на потреби нашої держави понад 60 мільярдів доларів.

Зараз республіканці дуже тиснуть на Байдена з імпічментом. Проте коли ми говоримо про корупцію в Україні та США, то еквівалентність тут теж небезпечно проводити. Адже, на думку Рашкіна, це різні рівні корупції.

Така корупція, яку ми спостерігаємо у США, коли вплив грошей відграє занадто велику роль у політиці, звісно, з цим треба боротися,

– зазначив громадський і політичний діяч із США.

За його словами, те, що треба допомагати Україні – це початкове, а те, що в Україні корупція – це відвертає увагу від головної цілі, а також допомагає Владіміру Путіну.

Підтримка буде та, ймовірно, наростатиме, але боротися з корупцією теж потрібно. Адже це боротьба за майбутнє України. Цікаво почути, настільки українці розраховують на допомогу від Заходу в тому, щоб цю корупцію побороти,

– мовив Рашкін.

На його думку, американцям складно зрозуміти, настільки людям важко відразу вийти з цього стану. Але для цього є закон, порядок, прокуратура, яка поступово розслідує, й суспільство приходить до тями.

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