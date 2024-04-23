Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что эта военная поддержка должна повлиять на ситуацию на поле боя. Он также очертил возможные перспективы украинских сил в войне.

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Враг потеряет способности

Последние недели дефицит снарядов ощущался очень существенно на фронте и на действиях украинских сил. Однако сейчас ситуация должна измениться.

Представьте, что вы находитесь в комнате, в которой постепенно заканчивается кислород. Однако в определенный момент открыли окно и пошел воздух. Вы понимаете, что будете жить и сможете найти выход из этой комнаты, а также сделать так, чтобы ни вы, ни ваши друзья в эту комнату больше не попадали. В этом смысле боеприпасы – это как наполнение легких свежим воздухом,

– объяснил Федоренко.

Чем больше боеприпасов будут иметь украинские защитники, тем больше у них будет возможностей бить противника на передней линии, внутри его оперативного пространства, благодаря ряду номенклатур боеприпасов, в частности системы реактивного огня HIMARS.

Также это дополнительные возможности закрыть небо, а значит не давать противнику шанса сжигать все перед собой КАБами, в частности позиции Вооруженных Сил Украины и гражданские города.

Мы сможем дополнительно, если помощь от США поступит, бить противника по тыловым частям и соединениям.

Это очень важно, потому что врага нужно бить эшелонировано. Если мы выбиваем тыловые соединения, группировки противника, которые находятся на передней линии, он начинает недополучать боеприпасы, вооружение, живую силу. Если ослабляется передняя линия, противник автоматически теряет способности проводить ударно-штурмовые действия, а это значит, что мы приобретаем возможность контрнаступать,

– подчеркнул командир батальона.

Юрий Федоренко отметил, что военная поддержка от США поможет ВСУ сохранить текущие рубежи боевого столкновения, а в перспективе можно говорить о секторальной деоккупации наших территорий.

Обратите внимание! Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что Украина сможет получить первые поставки в рамках помощи от Соединенных Штатов уже в апреле.

Военная помощь от США: важное