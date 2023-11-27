Могут не принять до конца года: в Конгрессе США высказались о помощи Украине и Израилю

Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер рассказал о будущем пакете помощи Украине и Израилю. По словам американского чиновника, Конгресс вряд ли сможет принять его до конца 2023 года.

Тернер подчеркнул, что в Палате представителей все еще остаются разногласия между конгрессменами. В частности, эти недоразумения касаются предложенных изменений в области безопасности границы США с Мексикой.

К теме "Дважды прозвучало очень четкое заявление": США не выбирают между Украиной и Израилем

В США могут не принять пакет помощи Украине до конца 2023 года

Марк Тернер подчеркнул, что главным препятствием для этого является политика Белого дома по отношению к южным границам. По его словам, нежелание администрации президента страны принимать важные для республиканцев решения обуславливает их сопротивление голосованию за приоритетные направления для демократов.

Я думаю, что будет очень трудно сделать это (принять пакет помощи для Украины и Израиля – 24 Канал) до конца года,

– подчеркнул он.

По его словам, Конгресс потребует внесения изменений в законы, чтобы гарантировать, что ситуация на границе вернется в состояние, введенное экс-президентом Дональдом Трампом, когда просящие убежища мигранты должны оставаться в Мексике до суда в США.

За пакет Украины в Сенате хотят голосовать в начале декабря

Лидер большинства в Сенате США Чак Шумер отметил, что хочет провести голосование по срочной просьбе президента Джо Байдена о предоставлении значительной помощи Украине и Израилю уже на следующей неделе.

Такое заявление Шумера усилило давление на законодателей по поводу переговоров о всеобъемлющем соглашении о безопасности границы, которое может сочетаться с важной помощью для двух жизненно важных американских союзников.

В ответ республиканцы в Сенате настаивают на внесении изменений в политику безопасности границ как части любого законодательства о дополнительных расходах. Их цель – укрепить антиукраинское большинство в Палате представителей, обеспечив такое соглашение.

Назвав пограничный спрос основным препятствием, Шумер подчеркнул, что это влечет за собой значительные задержки в выделении новых средств на защиту Украины от России и продолжающийся конфликт Израиля с ХАМАС.

Это привело к тому, что этот заангажированный вопрос стал приоритетом двухпартийного большинства.

– заявил Шумер в письме адресованном сенаторам.

Лидер демократов выразил решимость своей фракции, состоящей из 51 члена, сотрудничать над прагматическими мерами по иммиграции. Однако он предупредил, что чрезмерно бескомпромиссная позиция Республиканской партии может подорвать комплексный дополнительный законопроект.

Поощряя большее взаимодействие между демократами и республиканцами, он отметил свои предыдущие усилия договориться о соглашении к выходным в День благодарения. Кроме того, он предупредил о тяжелых днях и ночах впереди, допустив возможность работы по выходным.

"Ничто не сделает автократов типа Путина или Си сейчас счастливее, чем увидеть, как Соединенные Штаты колеблются в нашей поддержке украинского народа и его военных. Речь идет не только об украинской или трансатлантической безопасности, но и об американской безопасности, потому что бесконтрольный Путин – это обнаглевший Путин", – добавил Шумер в письме.

В заключение он также сообщил, что в ближайшие дни уже состоится брифинг всех сенаторов по Украине.