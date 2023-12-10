Почему некоторые республиканцы не поддерживают помощь Украине: конгрессмен США объяснил

Конгрессмен из Демократической партии Брендан Бойл выразил опасение относительно того, сможет ли Конгресс вообще принять законопроект, содержащий помощь для Украины. На это, по его словам, могут повлиять некоторые республиканцы.

Бойл подчеркнул, что если США откажутся от поддержки Украины, то они подорвут этим и поддержку Киева союзниками по трансатлантическому альянсу. Однако, по его словам, на поддержку США не влияют результаты Украины на поле боя.

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Конгрессмен сказал, каким будет влияние на помощь Украине

Конгрессмен-демократ отметил, что в Палате представителей, по его подсчетам, две трети поддерживают помощь Украине. Однако он отметил, что эта поддержка может нивелироваться, если спикер Палаты Майк Джонсон не вынесет законопроект о помощи нашему государству на голосование.

Если вы спикер-республиканец, вы, разумеется, будете очень обеспокоены: если вы вынесете на рассмотрение законопроект, предусматривающий любую помощь Украине, это может быть использовано против вас как часть внутреннего переворота, что мы видели в последние пару месяцев,

– сказал он.

В то же время Бойл отметил, что, независимо от того, что именно происходит на полях сражений и были ли выполнены задачи контрнаступления, или нет, США будут оставаться преданными поддержке Украины. По его словам, происходящее с поддержкой республиканцев, это о том, что происходит внутри партии.

Конгрессмен объяснил, что в настоящее время в Республиканской партии есть три течения. Первое из них составляет чуть более половины – это те, кто привержен традиционным принципам активной внешней политики партии и не боятся выражать свою позицию.

Вторыми, по словам Бойла, являются изоляционисты, активно выступающие против поддержки Украины. Он объяснил, что хотя они в абсолютном меньшинстве, но их "больше всего слышно и их влияние растет".

В последнюю группу, как отметил конгрессмен, входит спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Это те республиканцы, которые разделяют те же принципы, что и первая группа, но опасаются, что поддержка Украины может стоить им поражения на последующих внутрипартийных выборах. Однако именно от них зависит дальнейшая поддержка Украины.

На отношение избирателей-республиканцев к Украине влияет сочетание изоляционистских настроений, распространенных в американском обществе, и антиукраинские заявления бывшего президента Дональда Трампа и телеведущего Такера Карлсона.

"Такер Карлсон – один из них, но он не единственный. Есть и другие на Fox News и подобных СМИ, которые оказывают сильное давление на республиканцев в Конгрессе. И те боятся проиграть следующие внутрипартийные выборы из-за этих громких голосов правых, откровенно агитирующих против Украины", – подчеркнул Бойл.

По словам конгрессмена Бойла, давление со стороны Трампа и правых СМИ является основным препятствием, мешающим поддержке республиканцами финансирования Украины.

Со всем тем конгрессмен остается оптимистичным, опираясь на свой прошлый опыт, казалось бы, непреодолимых переговоров в Конгрессе, которые в конце концов привели к прорывам.

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