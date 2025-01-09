У Байдена не успеют потратить на помощь Украине "несколько миллиардов" долларов, – Пентагон

Весной 2024 года Конгресс США одобрил помощь для Украины. Однако администрация Джо Байдена не успеет потратить всю сумму до вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа.

По данным Пентагона, на помощь Украине осталось "несколько миллиардов" долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг заместителя спикера главы минобороны США Сабрины Сингх.

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Получит ли Украина остаточные средства

Во время общения с представителями СМИ Сингх ответила насколько администрация Байдена обеспокоена тем, что значительная сумма остается в рамках использования президентских полномочий на сокращение вооружений (PDA) –основного механизма, который США использовали для доставки оружия в Украину.

По словам Сингх, несколько миллиардов долларов останется в полномочии администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа и именно она будет решать, как и куда потратить средства.

Она также высказалась о возможном риске "замораживания" помощи для Украины со стороны США новой администрацией и отметила, что Киев имеет двухпартийную поддержку в американском конгрессе.

И именно благодаря нашим усилиям Украина продолжает достигать успехов на поле боя... Они (украинцы – 24 Канал) делают это при поддержке Соединенных Штатов и других стран-союзников и коалиций через Контактную группу по вопросам обороны Украины,

– добавляет Сингх.

Она также отметила, что администрация Трампа будет решать, что делать с остаточными полномочиями по программе PDA. Сингх выразила надежду, что Контактная группа по вопросам обороны Украины продолжит работать и заверила Киев в сильной поддержке Конгресса США.

Кроме этого, заместитель спикера главы Минобороны Соединенных Штатов рассказала, что по состоянию на сейчас за время полномасштабного вторжения России США и другие страны-союзники совместно выделили более 126 миллиардов долларов на безопасность помощь Украине.