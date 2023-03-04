Республиканец предложил больше не помогать Украине: какова была реакция в США

США больше всего поддерживают Украину в борьбе с российскими захватчиками, но время от времени раздаются призывы к проверкам или уменьшению военной помощи. У таких заявлений нет поддержки, а любые проверки Украина может пройти.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной политике, политолог из США, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. По его словам, в США есть абсолютная поддержка Украины как среди демократов, так и среди республиканцев.

Читайте также США выделили Украине пакет военной помощи на 400 миллионов долларов

Поддержка Украины – единодушная

Рамис Юнус рассказал, что в Палате представителей Конгресса США всего 11 конгрессменов, выступающих за прекращение военной помощи Украине. Один из них предложил вынести вопрос прекращения пособия на голосование, но спикер-республиканец отказался вынсосить этот вопрос даже на повестку дня.

Сегодня лидеры Республиканской партии во главе со спикером, с лидером республиканцев в Сенате – все четко говорят то же самое, что говорят демократы, все, что говорит исполнительная власть вместе с Джо Байденом, Энтони Блинкеном и Ллойдом Остиным,

– отметил политолог.

Юнус убежден, что Украине не стоит бояться проверок, а все спекуляции вокруг – это вбрасывание российских нарративов, от лиц, лоббирующих интересы России.

Американское общество поддерживает поставки оружия Украине: смотрите видео

Эксперт по международной политике убежден, что 75% американского общества стабильно в течение года поддерживает Украину и примерно 75% политического истеблишмента США также на стороне Украины.

Республиканцы и демократы делают все для победы Украины

Рамис Юнус рассказал, что во время заседания нижней палаты Конгресса США, в которой лидирующую позицию занимают именно республиканцы, конгрессмены в один голос интересовались дополнительными возможностями, как еще США могут помочь Украине.

По словам политолога, на этом заседании присутствовал новый глава комитета по вооружению, а также замминистра обороны США по политическим вопросам, который уже 10 лет отвечает в Пентагоне за направление Украины.

Также присутствовал глава ведомства, занимающегося проверкой оказанной Украине военной помощи. По словам Рамиса Юнуса, 90 человек этого ведомства находятся в Украине и осуществляют мониторинг и контроль за предоставленным оружием.

"И республиканцы, и демократы – все в один голос говорили, о том, что им нужно сделать для того, чтобы Украина победила. Конечно, вместе с тем чтобы проконтролировать, чтобы не было нарушений связанных с поставками", – отметил политолог. .

США проводят проверку использования предоставленного оружия