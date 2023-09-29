В Конгрессе США республиканцы изъяли 300 миллионов долларов для Украины

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США решили изъять 300 миллионов долларов помощи Украины. Их должны были предоставить нашему государству в рамках нового оборонного бюджета страны на 2024 год.

В конце концов, эту финансовую помощь хотят рассмотреть и проголосовать отдельно. В то же время, ранее спикер Палаты Представителей США Кевин Маккарти обещал этого не делать.

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Почему республиканцы решили изъять 300 миллионов для Украины

Комитет по регламенту Палаты представителей принял решение изъять финансирование Инициативы, направленной на усиление безопасности Украины. Эти средства были направлены на поддержку обучения украинских военных и закупку оружия в рамках проекта закона об ассигнованиях на национальную оборону.

Кроме того, глава Комитета по регламенту Том Коул объявил, что будет рассмотрен отдельный законопроект о выделении Украине суммы в 300 миллионов долларов. Таким образом, республиканцы пытались смягчить препятствия на пути принятия оборонного бюджета США.

Это решение даже было принято, несмотря на то, что нижняя палата Конгресса уже отклоняла большинством голосов поправку республиканца Энди Биггса, которая предусматривала изъятие денег для нашей страны.

В решающем случае Палата представителей США может продвинуть законопроект об ассигнованиях на национальную оборону, где изымается финансирование, против которого выступают ультраправые республиканцы, для Украины. Однако этот важный закон должен пройти одобрение Сената и получить подпись президента Джо Байдена, чтобы стать законом.

Стоит отметить, что эти 300 миллионов долларов не связаны с дополнительным финансированием в размере 24 миллиардов долларов для Украины и расходами, которые Белый дом пригласил в августе 2023 года и так же вызвало сопротивление ультраправых республиканцев.

У Пентагона нет денег, чтобы заменить оружие, которое может дать Украине

Ответственный за финансовую отчетность Министерства обороны США Майк МакКорд рассказал журналистам Bloomberg Напомним, что Пентагон выделил Украине вооружение на сумму 5 миллиардов долларов, которые должны быть поставлены до конца 2023 года. Однако он подчеркнул, что только 1,6 миллиарда долларов выделили для замены этих вооружений в Соединенных Штатах, если дополнительное финансирование не будет одобрено Конгрессом США.

Представитель Пентагона также подчеркнул, что предоставляемое Украине вооружение обычно получают из имеющихся запасов, а бюджет ведомства выделяется на подписание контрактов с оборонными компаниями для пополнения этих поставок.

Хочется постоянно пополнять запасы и посылать промышленности сигнал о постоянном спросе на финансирование и контракты, чтобы поддерживать темп. И нам уже пришлось его замедлить, потому что мы видим реальную перспективу шатдауна,

– сказал он.

Если до конца субботы 30 сентября Конгресс не одобрит, а президент США – не подпишет законопроекты о финансировании федеральных органов власти – долгосрочные или временные, в стране наступит шатдаун, то есть временная приостановка работы федеральных органов в США.

Стоит отметить, что в августе 2023 Белый дом предложил Конгрессу одобрить 40 миллиардов долларов дополнительного финансирования до конца года. Из них 24 миллиарда должны были пойти на помощь Украине и связанные с ней потребности, но против этого выступило правое крыло республиканцев в Палате представителей США.