Законопроект о помощи Украине, Тайваню и Израилю: Сенат США начал дебаты по поводу документа

Сенат США поддержал инициативу о начале дебатов о законопроекте с помощью Украине, Израилю и Тайваню. Этот документ предусматривает выделение около 95 миллиардов долларов США.

Теперь сенаторы должны представить поправки к этому документу. Этим в верхней палате США будут заниматься в течение 10 и 11 февраля.

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Сенат продвинулся в вопросе законопроекта о помощи Украине

Корреспонденты Укринформа отметили, что обсуждение законопроекта о помощи Украине, Израилю и США поддержали 64 законодателей, в противовес 19, которые выразили несогласие. При этом 17 сенаторов воздержались от участия в голосовании. Для того чтобы законопроект считался одобренным, его должны поддержать не менее 60 сенаторов.

Таким образом, Сенат перешел к следующему этапу рассмотрения и одобрения законопроекта, на котором законодатели могут предлагать поправки и участвовать в их обсуждении.

В свете этого лидер демократического большинства Чак Шумер призвал членов Республиканской партии придерживаться конструктивного подхода на протяжении всего продолжающегося процесса,.

Я надеюсь, что наши коллеги-республиканцы смогут работать с нами, чтобы достичь согласия относительно поправок, чтобы мы могли быстрее продвигать этот законопроект,

– подчеркнул Шумер.

Шумер также отметил, что демократы готовы тщательно оценить "разумные и обоснованные поправки". Он также подчеркнул непоколебимую приверженность Сената к упорной работе, пока не будут выполнены все необходимые задачи по этому законопроекту.

Сенаторы высказались относительно голосования за законопроект

Журналисты The Hiil отметили, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал своих коллег-сенаторов как можно быстрее принять этот закон, отметив их обязанность защитить нацию и предоставить будущему главнокомандующему необходимые ресурсы для усиления американского влияния.

Макконнелл отметил усилия республиканцев в Сенате по внесению поправок в предложение президента Байдена о финансировании, подчеркнув, что этот закон заставит администрацию установить четкие цели, предпосылки и ориентиры для оказания помощи Украине.

Кроме того, Макконнелл подчеркнул, что сенатский пакет выделяет дополнительные 9 миллиардов долларов на оборонные нужды США, что превышает первоначальный запрос Байдена. В то же время он сокращает на 4 миллиарда долларов США предложенную Белым домом прямую бюджетную помощь Киеву.

В то же время группа сенаторов-республиканцев пытается включить дополнительные положения в двухпартийный пакет пограничных реформ. Они утверждают, что эти меры лучше защитят границы страны по сравнению с теми, что были исключены сенатором Шумером.

Сенатор Марко Рубио (штат Флорида), выступавший против продвижения законопроекта, отметил насущную необходимость решить проблему, которую он назвал "вторжением" миллионов мигрантов на южной границе.

Проводя параллель с помощью, предоставленной Украине, Рубио поставил под сомнение отсутствие помощи для решения пограничных проблем Америки.

Присоединившись к этим усилиям, сенатор Тед Круз (республиканец от Техаса) подал в четверг поправку к законопроекту. Эта поправка имеет целью включить строгие реформы в сфере безопасности границ, содержащиеся в Законе о безопасности границ, принятом Палатой представителей.

Тем временем некоторые республиканцы отказались предоставлять гуманитарную помощь гражданскому населению Газы. Сенатор Майк Ли (штат Юта) выразил недоверие, что такая помощь ненароком не пойдет на пользу ХАМАС. В ответ Ли намерен предложить поправку в законодательство, в которой подчеркнет, что никакое финансирование не должно выделяться ни одной организации ООН, работающей в Газе.

Законопроект, дебаты которого начали сенаторы, должен предоставить 60 миллиардов долларов США Украине, 14 миллиардов долларов США на помощь в области безопасности Израиля, 9 миллиардов долларов США на гуманитарную помощь гражданскому населению в Газе, Палестине и в Украине и 4,8 миллиарда долларов США на поддержку союзников в Индийско-Тихоокеанском регионе