То, что происходит в Украине сегодня, может произойти в Тайване завтра, – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к Конгрессу США. Глава Альянса призвал американских парламентариев передать Украине 60 миллиардов долларов США помощи.

Столтенберг подчеркнул, что отсутствие поддержки со стороны США уже имеет свои последствия на поле боя. Об этом генеральный секретарь НАТО сообщил в ходе пресс-конференции, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Столтенберг обратился к Конгрессу США относительно помощи Украине

Глава Альянса отметил, что имел рабочий визит в Вашингтон и увидел широкую поддержку Украины с обеих сторон Конгресса США. Поэтому, Столтенберг уверен, что Украина в конце концов получит пакет необходимой помощи.

Столтенберг также подчеркнул, что если Путин победит в Украине, это будет настоящим вызовом для НАТО.

Это будет посланием авторитарным лидерам, не только Путину, но и президенту Си, что когда они используют военную силу, они получают то, что хотят. То, что происходит в Украине сегодня, может произойти в Тайване завтра,

– сказал генсек Альянса.

Поэтому он подчеркнул, что принятие Конгрессом США помощи для Украины является важной для НАТО и имеет значение для безопасности США. Генсек Альянса добавил, что отсутствие помощи со стороны США уже имеет определенные последствия.

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