"План Б" Джонсона по помощи Украине: реальная стратегия или политическая игра

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон оказался в центре внимания из-за своего "Плана Б" по помощи Украине. Его предложения вызвали больше вопросов, чем дали ответов, из-за чего союзники Киева изрядно беспокоятся.

Майк Джонсон, спикер от Республиканской партии, объявил о намерении внести законопроект о новом военном финансировании для Киева. Это произошло после рассмотрения отдельного пакета расходов, направленного на предотвращение шатдауна правительства США.

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Дискуссия вокруг бюджета США продолжается

Джонсон заявил, что планирует использовать процедурные инструменты, которые потребуют поддержки значительного количества демократов. Он также рассматривает возможность отделения помощи Украине от законопроекта, предусматривающего дополнительную военную поддержку Израиля.

Мы рассматриваем все варианты по вопросам на столе, и мы еще не готовы сделать заявление по этому поводу,

– сказал Джонсон, отвечая на вопрос о законопроекте, который не включает меры безопасности на границе.

В то же время, как пишет издание The Hill, когда Джонсона прижали к стенке о возможности оказания помощи Киеву отдельно от политической игры по южной границе США, спикер повторил свою давнюю позицию, что безопасность границы должна быть приоритетом.

По словам аналитиков, затягивание процесса оказания помощи, соединенное с ухудшением ситуации на поле боя для Украины, вызвало раздражение среди сторонников Киева в обеих партиях. Они с нетерпением ждут, когда Джонсон наконец придет к решению.

Дебаты показывают затруднительное положение, в котором оказался Джонсон и другие лидеры республиканцев, пытаясь выработать стратегию, чтобы помочь Украине отбить российские оккупационные войска.

С одной стороны, Джонсон заявляет о желании поддержать украинское войско, которое в последние недели потеряло позиции перед Россией и сталкивается с нехваткой боеприпасов.

С другой стороны, спикер осторожно пытается не раздражать консерваторов в своей партии, которые настороженно относятся к предоставлению дополнительных миллиардов долларов Киеву.

Журналисты утверждают, что над спикером висит постоянная угроза вотума недоверия, которая привела к отставке его предшественника.

Если вы принесете отдельные законопроекты (о помощи Украине, Израилю, Тайваню – 24 Канал), я думаю, они бы прошли. Но наш спикер между молотом и наковальней. Если он принесет их отдельно, это может стоить ему должности,

– говорит конгрессмен Тим Берчетт.

В попытке найти компромисс Джонсон сообщил сенаторам-республиканцам в среду, что намерен изменить их пакет иностранной помощи, который предусматривает примерно 60 миллиардов долларов для Украины, превратив помощь в программу займов вместо грантов.

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Такое предложение, по крайней мере теоретически, сняло бы часть бремени с американских налогоплательщиков и имело дополнительное преимущество, поскольку его поддерживал бывший президент Трамп, который ранее помог заблокировать сенатский пакет.

Джонсон также продвигал идею погашения помощи Украине за счет конфискации и ликвидации российских активов, арестованных по всему миру. Эту идею предлагал конгрессмен Майкл Маккол, который настойчиво требует большей помощи Украине.

Вспомним, что президент Байден использовал публичное выступление с Джонсоном 15 марта, чтобы призвать спикера одобрить помощь Киеву.