Помогают сильным и буйным: почему Украине важно укреплять свой военный потенциал

Украина получает существенную военную помощь от западных партнеров. Однако нашим дипломатом часто приходится прилагать много усилий и времени, чтобы получить необходимое оружие.

Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что в США, вероятно, пытаются не допустить начала боевых действий на территории страны-агрессора. По его мнению, это общая американская концепция, которая заключается в том, чтобы Россия осталась целостным государством.

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Военная помощь Украине

Финансовая помощь Украине от США существенная, однако там стремятся, чтобы страны Европы также участвовали в военном обеспечении нашего государства для обороны против России. Тарас Загородний отметил, что в ЕС не все готовы это делать.

Украина начала изготавливать собственные дроны и атаковать территорию России. Это имеет существенное влияние на американцев. Мы показываем, что нет "красных линий", поэтому в США вынуждены также действовать, учитывая давление, который осуществляет наше государство,

– отметил он.

На что влияют удары по России

По мнению политолога, атакуя важные объекты России, Украина дает понять миру, что без необходимой военной помощи нам придется противостоять стране-агрессору теми силами и средствами, которые есть.

Стоит понимать, что помогают сильным и в меру буйным, ведь они перспективные. Так построен мир. Партнеры будут давать больше оружия, чтобы контролировать его применение,

– высказался Тарас Загородний.

Он добавил, что, несмотря на все, Украина должна оставаться самостоятельной в принятии решений и производить больше собственного оружия, ведь это вопрос безопасности и целостности нашего государства.