Вопрос "исторической ответственности": Шольц выступил с заявлением о поддержке Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил мужество украинцев в борьбе за свою свободу против российских захватчиков. Отдельное внимание от вопросу поддержки нашего государства.

Все это он вспомнил в своей речи в субботу, 20 июля, по случаю 80-летия неудачного покушения на Адольфа Гитлера. Не получилось и не задеть словом российского диктатора Владимира Путина.

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Шольц назвал поддержку Украины вопросом исторической ответственности Германии

Немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления назвал поддержку Украины вопросом исторической ответственности своей страны. По его словам, учитывая историю, для Германии в этой ситуации "может быть только одно место" – на стороне Украины.

В 2024 году мы не можем отмечать это 20 июля, не думая об отважных гражданах Украины, которые более двух лет сопротивлялись преступной российской агрессивной войне,

– заявил он.

Канцлер Германии также не обошел стороной и Владимира Путина. Он отметил, что сейчас идет война, "которой российские правители откровенно имеют целью завоевание Украины и уничтожение ее как суверенной страны.

Как пояснил Олаф Шольц, это снова продолжается через 79 лет после окончания Второй мировой войны и 79 лет после вступления в силу Устава Организации Объединенных Наций". Он также призвал немцев к бдительности в вопросе защиты демократии.

"Демократия зависит от участия граждан, их отношения друг к другу с уважением и противостояния всем формам мизантропии и экстремизма. Те, кто борется против нашей демократии, всегда будут встречать наше решительное сопротивление", – добавил политик.

К слову, накануне канцлер Германии Олаф Шольц отверг призыв украинского президента Владимира Зеленского сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Ранее наш президент обращался с этим к союзникам.