В то же время сам экс-президент вряд ли способен на то, чтобы так кардинально изменить свою позицию по Украине. Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин сказал 24 Каналу, что именно поэтому с Трампом для Украины не будет связано ничего хорошего.
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Полагаться нельзя
Представители Демократической партии последовательно поддерживали Украину и продолжают это делать. Поэтому именно демократы помогают Украине в то время, когда республиканцы не заинтересованы в этом.
Многие источники свидетельствуют о том, что Дональд Трамп хочет прекратить оказывать Украине помощь. В частности об этом говорил премьер Венгрии Виктор Орбан.
Поэтому не должно быть никаких иллюзий, что Трамп означает для Украины,
– подчеркнул Рашкин.
Даже если говорят, что якобы он произносит "разные вещи", однако реально изменить "ничего не сможет", это не так.
"На самом деле он смог многое сделать, когда был президентом США в течение четырех лет. Он говорил ужасные вещи, а сейчас говорит еще более ужасные. Он доказал, что не нужно верить в то, о чем он говорит. Поэтому полагаться на Трампа как на надежду Украины нельзя ни в коем случае – это самоубийство", – уверен политический деятель.
Вызывает наибольшие споры
Кроме того, в Палате представителей помощь Украине, Израилю и Тайваню были разделены на отдельные законопроекты.
"Помощь Украине вызывает наибольшие споры между демократами и республиканцами. Трамписты абсолютно ненавидят Украину и не могут голосовать за соответствующий законопроект. Именно поэтому и разделили голосование за эти проекты закона", – объяснил Юрий Рашкин.
Больше о помощи Украине со стороны США
- Спикер Палаты представителей Майк Джонсон 16 апреля представил отдельные законопроекты о предоставлении помощи от США для Украины, Израиля и Тайваня. Уже 20 апреля Палата представителей проголосовала за эти отдельные законопроекты.
- В течение нескольких месяцев Джонсон отказывался ставить на голосование пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он мотивировал свои действия отсутствием в соответствующем законопроекте защиты южной границы США от наплыва мигрантов. Однако на изменение его позиции, по мнению западных СМИ, могли повлиять несколько факторов. В частности, разведданные о том, что Владимир Путин может не остановиться на территории Украины. Угроза российской агрессии также существует для стран Балтии.
- После голосования в Конгрессе за законопроект о помощи Украине и определенных процедур в Сенате и со стороны президента США, Киев сможет получить поддержку уже на следующей неделе. В частности США вероятно передадут дальнобойные ракеты ATACMS.