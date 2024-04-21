В то же время сам экс-президент вряд ли способен на то, чтобы так кардинально изменить свою позицию по Украине. Общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин сказал 24 Каналу, что именно поэтому с Трампом для Украины не будет связано ничего хорошего.

К теме Новый план Трампа – Джонсона: что задумали в США и получит ли Украина 60 миллиардов помощи

Полагаться нельзя

Представители Демократической партии последовательно поддерживали Украину и продолжают это делать. Поэтому именно демократы помогают Украине в то время, когда республиканцы не заинтересованы в этом.

Многие источники свидетельствуют о том, что Дональд Трамп хочет прекратить оказывать Украине помощь. В частности об этом говорил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Поэтому не должно быть никаких иллюзий, что Трамп означает для Украины,

– подчеркнул Рашкин.

Даже если говорят, что якобы он произносит "разные вещи", однако реально изменить "ничего не сможет", это не так.

"На самом деле он смог многое сделать, когда был президентом США в течение четырех лет. Он говорил ужасные вещи, а сейчас говорит еще более ужасные. Он доказал, что не нужно верить в то, о чем он говорит. Поэтому полагаться на Трампа как на надежду Украины нельзя ни в коем случае – это самоубийство", – уверен политический деятель.

Вызывает наибольшие споры

Кроме того, в Палате представителей помощь Украине, Израилю и Тайваню были разделены на отдельные законопроекты.

Обратите внимание! Ранее помощь Украине, Израилю и Тайваню была сформирована в один законопроект, однако демократы и республиканцы не смогли договориться о его поддержке в течение нескольких месяцев.

"Помощь Украине вызывает наибольшие споры между демократами и республиканцами. Трамписты абсолютно ненавидят Украину и не могут голосовать за соответствующий законопроект. Именно поэтому и разделили голосование за эти проекты закона", – объяснил Юрий Рашкин.

Больше о помощи Украине со стороны США