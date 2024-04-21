Водночас сам експрезидент навряд чи здатен на те, щоб так кардинально змінити свою позицію щодо України. Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін сказав 24 Каналу, що саме тому з Трампом для України не буде пов'язано нічого гарного.

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Покладатися не можна

Представники Демократичної партії послідовно підтримували Україну і продовжують це робити. Тому саме демократи допомагають Україні, у той час, як республіканці не зацікавлені в цьому.

Джерела свідчать про те, що Дональд Трамп хоче припинити надавати Україні допомогу. Зокрема про це говорив прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Тому не має бути жодних ілюзій, що Трамп означає для України,

– наголосив Рашкін.

Навіть якщо говорять, що нібито він промовляє "різні речі", проте реально змінити "нічого не зможе", це не так.

"Насправді він зміг багато чого зробити, коли був президентом США впродовж чотирьох років. Він говорив жахливі речі, а зараз говорить ще жахливіші. Він довів, що не потрібно вірити в те, про що він говорить. Тому покладатися на Трампа як на надію України не можна в жодному разі – це самогубство", – впевнений політичний діяч.

Викликає найбільші суперечки

Крім того, в Палаті представників допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню були розділені на окремі законопроєкти.

Зверніть увагу! Раніше допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню була сформована в один законопроєкт. Проте демократи та республіканці не змогли домовитись щодо його підтримки впродовж кількох місяців.

"Допомога Україні викликає найбільші суперечки між демократами та республіканцями. Трампісти абсолютно ненавидять Україну і не можуть голосувати за відповідний законопроєкт. Саме тому й розділили голосування за ці проєкти закону", – пояснив Юрій Рашкін.

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