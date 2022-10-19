Украина вскоре получит от Греции партию БМП-1

Греция продолжает помогать Украине. Нашей стране передадут партию БМП-1.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о начале передачи Украине греческих БМП-1. Об этом стало известно во время пресс-конференции в Киеве, информирует 24 канал.

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Украина получит партию БМП-1

Кулеба заявил, что Украина особенно ценит вооружение, переданное Грецией для того, чтобы мы могли защищать нашу землю.

И очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны.

– отметил глава МИД.

Кулеба поблагодарил Грецию за эту помощь. Также он заговорил о продолжении сотрудничества с Грецией в этой сфере и заявил, что приоритетом является укрепление противовоздушной обороны.

"Греция знает наш запрос и будет его прорабатывать", – добавил Кулеба.

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