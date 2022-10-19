Украина вскоре получит от Греции партию БМП-1
Греция продолжает помогать Украине. Нашей стране передадут партию БМП-1.
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил о начале передачи Украине греческих БМП-1. Об этом стало известно во время пресс-конференции в Киеве, информирует 24 канал.
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Украина получит партию БМП-1
Кулеба заявил, что Украина особенно ценит вооружение, переданное Грецией для того, чтобы мы могли защищать нашу землю.
И очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны.
– отметил глава МИД.
Кулеба поблагодарил Грецию за эту помощь. Также он заговорил о продолжении сотрудничества с Грецией в этой сфере и заявил, что приоритетом является укрепление противовоздушной обороны.
"Греция знает наш запрос и будет его прорабатывать", – добавил Кулеба.
Как Греция помогает Украине и выступает против агрессии России
- Напомним, что Греция и Германия согласовали схему "кругового обмена", согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1.
- Ранее Греция заявляла о готовности предоставить свои корабли для вывоза морским путем заблокированного Россией украинского зерна.
- Также Греция с 27 июня приостановила прием документов на визы для россиян. Говорится, что это – на неопределенный срок.
- Кроме того, впервые за 22 года Греция приступит к разведке отечественных месторождений природного газа, чтобы избавиться от энергетической зависимости от России. Страна до 2023 года должна узнать, есть ли у нее запасы газа, которые она может использовать.
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