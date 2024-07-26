В Минфине США, которому Байден делегировал полномочия по поддержке Украины, сделали новое заявление

Джо Байден частично делегировал свои полномочия по помощи Украине Минфину и Госдепу США. Мариса Лаго высказалась относительно будущей поддержки нашего государства во время своего визита в Киев.

Заместитель министра финансов побывала в украинской столице. Она объяснила, что означает поддержка Украины со стороны США, передает 24 Канал.

Смотрите также Бывший астронавт NASA с уникальным опытом: кто может стать вице-президентом Камалы Харрис

"Больше, чем правильно"

Лаго отметила, что США и в дальнейшем объединяют союзников для предоставления Украине военной и экономической помощи. В частности, сам Вашингтон с начала полномасштабного вторжения предоставил Киеву 82 миллиарда долларов помощи.

Поддерживать Украину – это больше, чем просто правильно. Это инвестиция в трансатлантическую безопасность и демократические ценности, которые мы ценим,

– подчеркнула чиновница.

Напомним, что президент США Джо Байден делегировал свои полномочия по закону о поддержке Украины главам Минфина и Госдепартамента Штатов. Речь идет о законе "О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев".

Он, в частности, касается и возможности конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Новое решение Байдена произошло на фоне его заявления о выходе из гонки президентских выборов.