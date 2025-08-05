Украина получит помощь от Хорватии в рамках механизма SAFE, –Зеленский
- Владимир Зеленский говорил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
- Гарант сообщил, что ВСУ получат новую помощь от Хорватии в рамках механизма SAFE.
Хорватия предоставит Вооруженным Силам Украины новую помощь. Это произойдет в рамках механизма SAFE.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
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Что известно о новой помощи для ВСУ от Хорватии?
Президент рассказал, что говорил с главой правительства Хорватии Андреем Пленковичем. Зеленский поздравил хорватов с Днем победы и благодарности отечеству.
Глава страны проинформировал о ситуации на фронте, увеличение российских ударов по гражданским и сотрудничество с партнерами для усиления украинских военных. Они также обсудили новый инструмент по закупке американского оружия, который уже эффективно работает.
Также обсудили механизм SAFE и возможности, которые этот инструмент дает для усиления оборонных возможностей и Украины также. Хорватия выделит свою долю на поддержку наших воинов,
– отметил гарант.
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К слову, ряд стран, в частности Швеция, Норвегия и Дания выделят Украине около 500 миллионов долларов на закупку американского оружия, в частности ракет Patriot и систем ПВО. Деньги пойдут в рамках новой инициативы НАТО, которая поможет ВСУ быстро получить критически важное вооружение для сдерживания российской агрессии.