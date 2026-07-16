Великобритания и Швеция выделят 300 миллионов евро на 16 самолетов для Украины

Кир Стармер объявил о выделении 300 миллионов евро на помощь Украине. На эти средства партнеры закупят 16 самолетов.

Об этом 16 июля премьер-министр Великобритании сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Кто присоединится к оказанию помощи?

Кир Стармер посетил Киев, где объявил о продолжении военной поддержки Украины. Речь идет о пополнении авиационного арсенала.

К закупке самолетов также присоединится Швеция.

Я рад сообщить вам, что сегодня мы идем еще дальше, ведь могу объявить, что Великобритания совместно со Швецией предоставит поддержку в размере 300 миллионов евро для поставки 16 новых современных самолетов, которые помогут защищать воздушное пространство Украины,

– заявил британский премьер.

Новый премьер-министр Великобритании продолжит поддерживать Украину, а "позиция королевства останется неизменной", несмотря на то, что Стармер уходит в отставку, заверил он.

Напомним, глава британского правительства на последней неделе своего премьерства встретился с Зеленским, чтобы обсудить помощь Украине и подчеркнуть непоколебимость поддержки. Планировалось, что стороны могут подписать соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ призван укрепить оборонные и торговые связи.