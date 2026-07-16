Про це 16 липня прем'єр-міністр Великої Британії повідомив під час спільної пресконференції із президентом Володимиром Зеленським.

Хто доєднається до допомоги?

Кір Стармер завітав до Києва, де оголосив про продовження військової підтримки для України. Йдеться про поповнення авіаційного арсеналу.

До закупівлі літаків також доєднається Швеція.

Я радий повідомити вам, що сьогодні ми йдемо ще далі, адже можу оголосити, що Велика Британія, спільно зі Швецією, надасть підтримку у розмірі 300 мільйонів євро для постачання 16 нових сучасних літаків, які допоможуть захищати повітряний простір України,

– заявив британський прем'єр.

Новий прем'єр Великої Британії продовжить підтримувати Україну, а "позиція королівства залишиться незмінною" попри те, що Стармер йде у відставку, запевнив він.

Нагадаємо, глава британського уряду на останньому тижні свого прем'єрства зустрівся із Зеленським, щоб обговорити допомогу Україні та підкреслити непохитність підтримки. Планувалось, що сторони можуть підписати угоду про 100-річне партнерство. Документ має зміцнити оборонні та торговельні зв'язки.