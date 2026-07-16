Про це повідомляє уряд Великої Британії на своєму сайті. Нагадаємо, що це буде останній тиждень роботи прем'єра.

Що відомо про візит?

Прем'єр-міністр зустрінеться з Зеленським, щоб обговорити допомогу Україні у війні. Стармер має підкреслити непохитність британської підтримки.

Протягом усього цього конфлікту я бачив неймовірну силу духу українського народу та залізну волю нації, яка відмовляється бути заляканою. Їх позиція не тільки відстояла власну свободу, вона зберегла безпеку Європи,

– заявив Кір Стармер.

Він планує підписати угоду про 100-річне партнерство між двома державами. У ній йдеться про зміцнення оборонних і торговельних зв'язків.

У своїй заяві напередодні поїздки політик сказав про вагомий внесок Британії у військові можливості України протягом двох років свого прем'єрства. Вже незабаром Кіра Стармера на посаді очільника уряду замінить його однопартієць та колишній мер Великого Манчестера Енді Бернем.

Коли я став прем'єр-міністром, я знав, що Велика Британія повинна не просто стояти з Україною, а допомогти побудувати основи її довгострокової безпеки і успіху,

– наголосив лідер лейбористів.

Політик підкреслив виняткову роль Лондону в інвестиціях в оборону та лідерстві у військових технологіях майбутнього. Він зазначив, що Британія доклала чимало зусиль для просування міжнародної підтримки України та європейської безпеки. Стармер зазначив, що останній саміт НАТО продемонстрував єдність Європи у протистоянні російській агресії.

Що відомо про візити європейських політиків в Україну?

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вранці 15 липня прибула до Києва. Це вже одинадцятий візит високопосадовиці за час повномасштабної війни, який знаменує перехід до нового етапу військової співпраці між Україною та Євросоюзом.

Також у Києві відбувся п'ятий саміт "Україна – Південно-Східна Європа". До української столиці прибули президент Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Мая Санду та президент Сербії Александар Вучич.