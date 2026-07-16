Об этом сообщает правительство Великобритании на своем сайте. Напомним, что это будет последняя неделя работы премьера.
Что известно о визите?
Премьер-министр встретится с Зеленским, чтобы обсудить помощь Украине в войне. Стармер должен подчеркнуть непоколебимость британской поддержки.
На протяжении всего этого конфликта я видел невероятную силу духа украинского народа и железную волю нации, которая отказывается поддаваться запугиванию. Их позиция не только отстояла собственную свободу, она сохранила безопасность Европы,
– заявил Кир Стармер.
Он планирует подписать соглашение о 100-летнем партнерстве между двумя государствами. В нем речь идет об укреплении оборонных и торговых связей.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
В своем заявлении накануне поездки политик отметил весомый вклад Великобритании в укрепление военного потенциала Украины за два года своего премьерства. Уже вскоре Кира Стармера на посту главы правительства сменит его однопартиец и бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем.
"Когда я стал премьер-министром, я знал, что Великобритания должна не просто поддерживать Украину, а помочь заложить основы ее долгосрочной безопасности и успеха",
– подчеркнул лидер лейбористов.
Политик подчеркнул исключительную роль Лондона в инвестициях в оборону и лидерстве в области военных технологий будущего. Он отметил, что Великобритания приложила немало усилий для продвижения международной поддержки Украины и европейской безопасности. Стармер отметил, что последний саммит НАТО продемонстрировал единство Европы в противостоянии российской агрессии.
Что известно о визитах европейских политиков в Украину?
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утром 15 июля прибыла в Киев. Это уже одиннадцатый визит высокопоставленной чиновницы за время полномасштабной войны, который знаменует переход к новому этапу военного сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.
Также в Киеве состоялся пятый саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". В украинскую столицу прибыли президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду и президент Сербии Александар Вучич.