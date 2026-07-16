Об этом сообщает правительство Великобритании на своем сайте. Напомним, что это будет последняя неделя работы премьера.

Что известно о визите?

Премьер-министр встретится с Зеленским, чтобы обсудить помощь Украине в войне. Стармер должен подчеркнуть непоколебимость британской поддержки.

На протяжении всего этого конфликта я видел невероятную силу духа украинского народа и железную волю нации, которая отказывается поддаваться запугиванию. Их позиция не только отстояла собственную свободу, она сохранила безопасность Европы,

– заявил Кир Стармер.

Он планирует подписать соглашение о 100-летнем партнерстве между двумя государствами. В нем речь идет об укреплении оборонных и торговых связей.

В своем заявлении накануне поездки политик отметил весомый вклад Великобритании в укрепление военного потенциала Украины за два года своего премьерства. Уже вскоре Кира Стармера на посту главы правительства сменит его однопартиец и бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем.

"Когда я стал премьер-министром, я знал, что Великобритания должна не просто поддерживать Украину, а помочь заложить основы ее долгосрочной безопасности и успеха",

– подчеркнул лидер лейбористов.

Политик подчеркнул исключительную роль Лондона в инвестициях в оборону и лидерстве в области военных технологий будущего. Он отметил, что Великобритания приложила немало усилий для продвижения международной поддержки Украины и европейской безопасности. Стармер отметил, что последний саммит НАТО продемонстрировал единство Европы в противостоянии российской агрессии.

Что известно о визитах европейских политиков в Украину?

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен утром 15 июля прибыла в Киев. Это уже одиннадцатый визит высокопоставленной чиновницы за время полномасштабной войны, который знаменует переход к новому этапу военного сотрудничества между Украиной и Евросоюзом.

Также в Киеве состоялся пятый саммит "Украина – Юго-Восточная Европа". В украинскую столицу прибыли президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду и президент Сербии Александар Вучич.