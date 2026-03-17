Более 200 украинских специалистов уже на Ближнем Востоке, еще 34 наготове, – Зеленский
- На Ближнем Востоке находится 201 украинский специалист, еще 34 готовы к отправке для помощи в противодействии иранским дронам.
- Украинские команды уже работают в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт по запросам партнеров, в частности США.
Сейчас в Странах Ближнего Востока находится 201 украинский специалист, еще 34 готовы к отправке за границу. Военные имеют целью помочь странам региона противодействовать иранским ударным дронам типа "Шахед".
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Великобритании.
Смотрите также Зеленский обращается к парламенту Великобритании: основные заявления
Сколько украинцев помогает странам Ближнего Востока?
По словам Зеленского, команды украинских специалистов по беспилотным технологиям уже работают в ОАЭ, Катаре и Саудовской Аравии, а также направляются в Кувейт. Их задача – помочь странам региона противодействовать угрозам ударных иранских беспилотников и научить местные силы уничтожать их.
В составе украинских команд – военные эксперты, специалисты, которые имеют опыт в обороне и противодействии дронам типа "Шахед".
В то же время президент отметил, что Украина сделала это по запросам партнеров, в частности США, и что это фактически является "частью дроновой сделки", которую Киев предлагал Вашингтону.
Мы готовы предложить подобные соглашения всем нашим партнерам, от практического сотрудничества в сфере беспилотников до будущих оборонных альянсов. Не думаю, что кто-то захочет оставить проверенную войной силу и способность Украины за пределами своей безопасности. А если и захочет, это будет глупо,
– добавил Зеленский.
Сколько стран обратилось к Украине за помощью?
Владимир Зеленский заявил, что Украина получила более 10 запросов от США, стран Ближнего Востока и Европы относительно опыта Украины в применении перехватчиков.
Частные зарубежные компании и правительства стран Ближнего Востока обращаются в Киев с просьбой поставлять дроны-перехватчики и создавать необходимую для защиты инфраструктуру. Говорится об обеспечении аккумуляторами, техобслуживания и передаче практического опыта их применения.