"Это изменит ситуацию на поле боя": Блинкен заверил, что помощь уже едет в Украину

Пакет военной поддержки, предварительно согласованный Конгрессом США, уже вскоре прибудет в Украину. В Штатах надеются, что прибытие больших объемов помощи изменит ситуацию на поле боя.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 14 мая, передает 24 Канал.

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"Мы все восхищаемся вашей стойкостью, вашей силой, вашим лидерством. Мы знаем, что это сложные времена, но мы также знаем, что помощь уже одобрена, она уже едет, она скоро уже прибудет в Украину. И она поможет вам по-настоящему бороться против агрессии России на поле боя", – отметил Блинкен.



Блинкен заверил, что США будут продолжать поддерживать Украину / Фото ОП

По словам Блинкена, военная помощь изменит ситуацию на поле боя. И союзники настроены обеспечить Украину всем, чтобы ВСУ добились успеха на поле боя.

Со временем Украина встанет на ноги. И в смысле демократии, и в смысле экономики будет свободной, процветающей. И это то, что будет, собственно, лучшее. И мы в США действительно преданы этому. Мы прошли уже долгий путь за эти несколько лет, и мы видим чрезвычайное мужество украинцев,

– подчеркнул Блинкен.



Блинкен заверил в преданности Штатов / Фото ОП

Военная помощь от США: главное

Президент США Джо Байден подписал согласованный Конгрессом пакет военной поддержки в размере почти 61 миллиардов долларов помощи Украине.

Впоследствии, 10 мая, США объявили о новом пакете военной поддержки Украине на сумму в 400 миллионов долларов. В него вошли ракеты для Patriot, NASAMS, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS и артиллерии.

. Последний раз Энтони Блинкен был в Украине в сентябре прошлого года. Сегодняшний визит госсекретаря стал первым после утверждения в конце апреля Конгрессом долгожданного пакета военной помощи Украине на сумму 61 миллиарда долларов.