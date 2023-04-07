В Украине приняли Стратегию перехода от военной службы к гражданской жизни

Кабмин утвердил Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года. Также правительство приняло План действий по помощи ветеранам в адаптации на следующие два года.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, стратегия вскоре будет вынесена на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Интересно Кабмин согласовал нового главу Киевской ОВА

Кабмин принял Стратегию перехода от военной службы к гражданской жизни

Шмигаль рассказал, что 7 апреля на заседании правительства утвердили:

Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года,

План действий по помощи ветеранам в адаптации на следующие два года.

Стратегия позволит создать четкий алгоритм и систему помощи украинским ветеранам-героям, чтобы обеспечить комфортные условия для них с первого дня после увольнения со службы, помочь с работой или созданием собственного бизнеса. В дальнейшем стратегию вынесем на рассмотрение СНБО,

– отметил премьер.

По информации Кабмина, правительство определило четыре ключевых стратегических цели, процесс мониторинга и организационного обеспечения.

Стоит прочесть Тариф на электроэнергию в апреле: правительство приняло важное решение

Правительство дало старт массовому производству дронов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что смелые экономические и политические решения всегда были непременной составляющей для победы. Кроме событий на поле боя, решающими являются также действия правительств. Ведь именно они создавали преференции и условия для развития оборонной отрасли, а также переводили экономику на военные рельсы.

Сегодня правительство дало старт массовому производству дронов в Украине. Принято действительно историческое постановление для победы, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт, и главное — создаст условия для стремительного развития украинского милтек,

– подчеркнул Федоров.

По его словам, прошла комплексная работа с украинскими производителями БПЛА. Их боли и блокеры собрали. Сейчас системно двигаются к решению вопросов.

Теперь украинские производители БПЛА смогут более активно развиваться, масштабироваться, реинвестировать прибыль, конкурировать с иностранными компаниями.