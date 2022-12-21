Тепло для воинов: 24 канал и Фонд Притулы передали на передовую уже 5 тысяч носков

Морозы становятся все сильнее, и воины ВСУ на фронте нуждаются в тепле. В преддверии праздников 24 канал вместе с Благотворительным Фондом Сергея Притулы передал первую партию носков на передовую.

Вместе с вами мы побеспокоились, чтобы 5 тысячам защитников, которые защищают наше спокойствие на Востоке и Юге, стало хоть немного теплее. 24 канал благодарен всем, кто присоединился.

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На сегодняшний день мы обеспечили 5 тысяч наших защитников тактическими носками, которые сертифицированы по самым высоким стандартам, которые вы приобрели и мы, как и обещали, передали их на фронт,

– говорится в сообщении.

Воины ВСУ уже получили носки / Фото 24 канала

Но не останавливаемся! Дальше – больше. Проект "Подари носки воину ВСУ" продолжается.

Как присоединиться к акции

Вместе мы – самые сильные. Вместе мы можем все. Присоединяйтесь к проекту "Подари носки воину ВСУ" по ссылке.

Как подарить воину носки