Об этом 24 Каналу сказал командир батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Петр Кузик. Он подчеркнул, что в нынешней войне большое значение имеет, в том числе и аэроразведка.

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В чем нуждаются военные на фронте

Кузык рассказал, что на фронте есть большие потребности в глобальных вещах. Речь, в частности, о дронах, чтобы ими можно было осуществлять патрулирование. Есть также потребность в серьезных дронах для обнаружения огневых точек.

Это тепловизионные прицелы, радиолокационные станции, это контрбатарейные системы. Вот в этом очень нуждается все войско,

– подчеркнул командир батальона "Свобода".

По его словам, стельки в перчатки или лишняя порция еды – это очень приятно, но это не то, на что нужно тратить деньги. А для того, чтобы эффективно уничтожать оккупантов, нужна оптика, тепловизионные системы, системы обнаружения и, конечно, дроны. Ведь в нынешней войне большое значение имеет, в том числе и аэроразведка.

Кузык рассказал, в чем больше всего нуждаются военные на фронте: смотрите видео

Кстати говоря! Уже в начале этой весны оккупанты могут начать новое большое наступление. В украинской разведке уверяют, что у них достаточно информации для анализа и определения возможного характера действий противника. Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что у Украины есть, чем ответить. Партнеры нам тоже сейчас оказывают помощь и понимают всю сложность ситуации.

Какая сейчас ситуация на фронте