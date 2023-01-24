Про це 24 Каналу сказав командир батальйону "Свобода" Національної гвардії України Петро Кузик. Він наголосив, що зараз триває новітня війна, тому велике значення має, зокрема й аеророзвідка.

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Чого потребують військові на фронті

Кузик розповів, що на фронті є великі потреби у глобальних речах. Мовиться, зокрема, про дрони, щоб ними можна було здійснювати патрулювання. Є також потреба у серйозних дронах для виявлення вогневих точок.

Це тепловізійні приціли, це радіолокаційні станції, це контрбатарейні системи. Ось цього дуже потребує все військо,
– наголосив командир батальйону "Свобода".

За його словами, устілки в рукавички чи зайва порція їжі – це дуже приємно, але це не те, на що треба витрачати кошти. А для того, щоб ефективно знищувати окупантів, потрібна оптика, тепловізійні системи, системи виявлення та, звісно, дрони. Адже зараз триває новітня війна, де велике значення має, зокрема й аеророзвідка.

Кузик розповів, чого найбільше потребують військові на фронті: дивіться відео

Яка зараз ситуація на фронті