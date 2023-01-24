Про це 24 Каналу сказав командир батальйону "Свобода" Національної гвардії України Петро Кузик. Він наголосив, що зараз триває новітня війна, тому велике значення має, зокрема й аеророзвідка.
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Чого потребують військові на фронті
Кузик розповів, що на фронті є великі потреби у глобальних речах. Мовиться, зокрема, про дрони, щоб ними можна було здійснювати патрулювання. Є також потреба у серйозних дронах для виявлення вогневих точок.
Це тепловізійні приціли, це радіолокаційні станції, це контрбатарейні системи. Ось цього дуже потребує все військо,
– наголосив командир батальйону "Свобода".
За його словами, устілки в рукавички чи зайва порція їжі – це дуже приємно, але це не те, на що треба витрачати кошти. А для того, щоб ефективно знищувати окупантів, потрібна оптика, тепловізійні системи, системи виявлення та, звісно, дрони. Адже зараз триває новітня війна, де велике значення має, зокрема й аеророзвідка.
Кузик розповів, чого найбільше потребують військові на фронті: дивіться відео
Яка зараз ситуація на фронті
- Ситуація на Луганщині нині важка, але повністю контрольована ЗСУ. Як розповів Сергій Гайдай, у напрямку Білогорівки спостерігається зменшення кількості наступів загарбників та намагання атакувати українські позиції. Однак обстріли тривають – і з артилерії, і з танків.
- Російські загарбники намагалися атакувати опорний пункт наших прикордонників поблизу Бахмута. Однак, українські воїни дали гідну відсіч. Так, прикордонники знищили вісім окупантів. Ще 13 загарбників отримали поранення.
- Російські загарбники все ще не втрачають надії захопити усю територію нашої держави та безрезультатно наступають на різних напрямках. Зокрема, аналітики ISW зазначають, що окупанти днями провалили операцію з просування на Запоріжжі.