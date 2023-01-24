Про це 24 Каналу сказав командир батальйону "Свобода" Національної гвардії України Петро Кузик. Він наголосив, що зараз триває новітня війна, тому велике значення має, зокрема й аеророзвідка.

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Чого потребують військові на фронті

Кузик розповів, що на фронті є великі потреби у глобальних речах. Мовиться, зокрема, про дрони, щоб ними можна було здійснювати патрулювання. Є також потреба у серйозних дронах для виявлення вогневих точок.

Це тепловізійні приціли, це радіолокаційні станції, це контрбатарейні системи. Ось цього дуже потребує все військо,

– наголосив командир батальйону "Свобода".

За його словами, устілки в рукавички чи зайва порція їжі – це дуже приємно, але це не те, на що треба витрачати кошти. А для того, щоб ефективно знищувати окупантів, потрібна оптика, тепловізійні системи, системи виявлення та, звісно, дрони. Адже зараз триває новітня війна, де велике значення має, зокрема й аеророзвідка.

Кузик розповів, чого найбільше потребують військові на фронті: дивіться відео

До речі! Вже на початку цієї весни окупанти можуть розпочати новий великий наступ. В українській розвідці запевняють, що мають достатньо інформації для аналізу та визначення можливого характеру дій противника. Заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Україна має, чим відповісти. Партнери нам теж зараз надають допомогу та розуміють усю складність ситуації.

Яка зараз ситуація на фронті