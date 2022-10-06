Литовцы на день рождения Путина подарят Украине дроны и оружие

Российский диктатор Путин будет праздновать свои 70 лет уже 7 октября. Неравнодушные литовцы хотят сделать ему подарок – собрать деньги и передать много дронов и оружия для Вооруженных сил Украины.

Об этом 24 каналу рассказал литовский журналист и телеведущий, организовавший сбор на "Байрактар" для Украины, Андрюс Тапинас. По его словам, после более чем 7 месяцев с начала полномасштабного вторжения литовский народ до сих пор мощно помогает Украине.

К теме "Должны воевать против путина": Литва не будет предоставлять убежище беглым от мобилизации россиянам

Конечно, даже в Литве "свой голос" пытается подать российская пропаганда. Местные фанатики Путина, некоторые из которых находятся в местном парламенте, хотят подорвать доверие общества к Украине. Но им ничего не удается.

Будет "подарок" для Путина

7 октября, когда у Путина будет день рождения, Тапинас вместе с другими волонтерами организует большой сбор денег на один день на оружие для Украины. Он надеется, что литовцы не пожалеют средств на поддержку ВСУ.

На полученные деньги волонтеры собирают приобрести много разных интересных вещей для украинской армии. Будут и дроны, и мины, и многое другое.

Мы попросим ВСУ передать этот подарок Путину. Будет немного мин, немного дронов, оружия для Байрактара, который до сих пор работает на фронте. Антидроновые ружья тоже будут. Это классный тест, посмотреть, насколько готовы литовцы помогать Украине. Надеюсь на хорошую сумму,

– отметил Тапинас.

Интересно – украинские военные нашли уникальное место на Востоке: смотрите видео

Литовцы уже не раз мощно поддерживали ВСУ