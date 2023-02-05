Резников подтвердил, что Украина получит важную помощь от Израиля

До сих пор Израиль оказывал Украине только гуманитарную помощь. Однако вскоре страна может передать нашему государству технологии оповещения о ракетах и дронах.

Об этом во время пресс-конференции 5 февраля заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает 24 Канал.

Интересно Мы сегодня получаем больше систем ПВО там, где теряли, – Резников

Украина получит важную помощь от Израиля

Во время пресс-конференции Резникова спросили, получит ли Украина технологии от Израиля.

Это верно. Они нам это обещали,

– ответил министр обороны.

Однако глава оборонного ведомства не уточнил, когда именно они поступят и как будут введены в эксплуатацию.

Израиль готов оказать военную помощь

В Израиле рассматривают возможность передачи Украине известнейших систем противовоздушной обороны "Железный купол" , защищающий страну от баллистических и крылатых ракет, снарядов и других воздушных угроз. Компания-разработчик Rafael Advanced Defense System LTD заверила, что это наиболее развитая противоракетная система в мире. Ее эффективность – более 90%.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что его страна готова передать Украине "военные вещи". Об этом рассказал чиновник, знакомый с деталями беседы, однако в канцелярии премьера эту информацию пока не комментировали.

Я объяснил ему нашу политику (в отношении военной помощи Украине – 24 канал). Он хорошо знает этот вопрос,

– отметил Нетаньяху во время брифинга после разговора с Макроном.

Также в ходе переговоров политики затронули тему возможного посредничества Израиля. Нетаньяху отметил, что не будет настаивать на такой роли, если его не попросят об этом Россия, Украина и США.