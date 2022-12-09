Встреча с кумиром в обмен на помощь ВСУ: продолжается сбор на дрон для 24 бригады

"Лига студентов АЮУ" снова запускает благотворительный аукцион встреч "Кофе – шанс на жизнь". Целью является помощь Вооруженным Силам Украины.

Так, сейчас собирают средства на дрон для 24 бригады, который будет помогать нашим защитникам работать еще более эффективно. Об этом сообщает 24 канал.

Обратите внимание 9-летняя дочь защитника собрала более 300 тысяч для армии

Сбор на дрон для 24 бригады продолжается

"Кофе – шанс на жизнь" – это организованный Лигой студентов АЮУ благотворительный аукцион встреч, объединивший активное студенчество ради совместного вклада в победу.

Присоединившись к проекту, вы получаете прекрасную возможность сделать доброе дело и помочь ВСУ, встретиться с известной личностью, которой вдохновляются и с которой берут пример тысячи людей, а также получить невероятные эмоции и приобщиться к приближению победы.

Среди лотов есть известные юристы, журналисты, народные депутаты, блоггеры и музыкальные исполнители, среди которых – Маси Найем, Тимур Мирошниченко, Юлия Янчар, Сергей Чирков, Сергей Мартынюк, Мила Корнелюк, Виктор Винник и Павел Зибров. Однако список лотов ежедневно пополняется.

Как это работает

Выберите лот, который вам нравится и с которым хотели бы пойти на кофе – сделать это можно в инстаграме .

. Сделайте ставку под постом с лотом в инстаграме (для победы она должна быть самой высокой на момент завершения торгов),

Если ваша ставка победит, с вами сконтактируются и у вас будет три дня, чтобы оплатить встречу (если за этот срок донат не будет внесен, то право на встречу с лотом переходит к следующему участнику аукциона),

После оплаты коммуникаторы свяжут вас с лотом, чтобы вы могли договориться о встрече,

И, наконец, встреча, которую вы так долго ждали.

Украинцы собирают миллиарды на ВСУ

После массированных ракетных обстрелов россиян украинцы активнее поддерживают Вооруженные Силы донатами. Больше поддержки поступает, в частности, через платформу Unitied24, Фонд Приюта и Фонд "Вернись живым".

С началом атак на критическую инфраструктуру в октябре пожертвования в эти три благотворительных фонда составили 1,5 миллиарда гривен.