Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.
Смотрите также Виталий Кличко передал Третьему корпусу 5000 FPV-дронов от столичной общины
Как "Украинская команда" помогает ВСУ?
""Украинская команда" продолжает усиливать энергонезависимость наших защитников. Очередную партию генераторов передали 81 аэромобильной Слобожанской бригаде ДШВ", – отмечается в заметке штаба.
Воины 81 ОАеМБр защищали Сумскую, Луганскую, Харьковскую, а сейчас бьют врага по всей линии фронта.
Верю, что наша помощь усилит боевые возможности бригады и сохранит жизнь этих героических ребят,
– сказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
Десантники выразили благодарность волонтерам и всем украинцам, которые помогают украинским защитникам.
"Спасибо волонтерам и всем людям, которые донатят, помогают Вооруженным силам Украины. Без тыла не было бы нас", – отметил представитель 81 бригады ДШВ.
Всего с начала полномасштабной агрессии России против Украины "Украинская команда" отправила на фронт 4000 дронов, сотни зарядных станций и генераторов, более 100 автомобилей и тому подобное. Военные и гражданские украинцы получили от команды уже более 1845 тонн помощи почти на полмиллиарда гривен.