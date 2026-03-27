Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

Дивіться також Віталій Кличко передав Третьому корпусу 5000 FPV-дронів від столичної громади

Як "Українська команда" допомагає ЗСУ?

""Українська команда" продовжує посилювати енергонезалежність наших захисників. Чергову партію генераторів передали 81 аеромобільній Слобожанській бригаді ДШВ", – зазначається у дописі штабу.

Воїни 81 ОАеМБр захищали Сумщину, Луганщину, Харківщину, а зараз б'ють ворога по всій лінії фронту.

Вірю, що наша допомога посилить бойові спроможності бригади і збереже життя цих героїчних хлопців,

– сказав керівник "Української команди" Артур Палатний.

Волонтери допомогли забезпечити 81 бригаду ДШВ генераторами: дивіться відео

Десантники висловили вдячність волонтерам і всім українцям, які допомагають українським захисникам.

"Дякуємо волонтерам і всім людям, які донатять, допомагають Збройним силам України. Без тилу не було б нас", – зазначив представник 81 бригади ДШВ.

Загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України "Українська команда" відправила на фронт 4000 дронів, сотні зарядних станцій та генераторів, понад 100 автомобілів тощо. Військові та цивільні українців отримали від команди уже понад 1845 тонн допомоги майже на пів мільярда гривень.