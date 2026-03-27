Волонтеры "Украинской команды" обеспечили 81 бригаду ДШВ генераторами

Волонтерский штаб "Украинская команда" продолжает обеспечивать украинских защитников автономными источниками питания. Очередную партию генераторов получила 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада Десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

Как "Украинская команда" помогает ВСУ?

""Украинская команда" продолжает усиливать энергонезависимость наших защитников. Очередную партию генераторов передали 81 аэромобильной Слобожанской бригаде ДШВ", – отмечается в заметке штаба.

Воины 81 ОАеМБр защищали Сумскую, Луганскую, Харьковскую, а сейчас бьют врага по всей линии фронта.

Верю, что наша помощь усилит боевые возможности бригады и сохранит жизнь этих героических ребят,

– сказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Волонтеры помогли обеспечить 81 бригаду ДШВ генераторами: смотрите видео

Десантники выразили благодарность волонтерам и всем украинцам, которые помогают украинским защитникам.

"Спасибо волонтерам и всем людям, которые донатят, помогают Вооруженным силам Украины. Без тыла не было бы нас", – отметил представитель 81 бригады ДШВ.

Всего с начала полномасштабной агрессии России против Украины "Украинская команда" отправила на фронт 4000 дронов, сотни зарядных станций и генераторов, более 100 автомобилей и тому подобное. Военные и гражданские украинцы получили от команды уже более 1845 тонн помощи почти на полмиллиарда гривен.