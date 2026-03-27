Волонтеры "Украинской команды" обеспечили 81 бригаду ДШВ генераторами
27 марта, 19:15
Волонтеры "Украинской команды" обеспечили 81 бригаду ДШВ генераторами

Даша Птаховська

Волонтерский штаб "Украинская команда" продолжает обеспечивать украинских защитников автономными источниками питания. Очередную партию генераторов получила 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада Десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

Как "Украинская команда" помогает ВСУ?

""Украинская команда" продолжает усиливать энергонезависимость наших защитников. Очередную партию генераторов передали 81 аэромобильной Слобожанской бригаде ДШВ", – отмечается в заметке штаба.

Воины 81 ОАеМБр защищали Сумскую, Луганскую, Харьковскую, а сейчас бьют врага по всей линии фронта.

Верю, что наша помощь усилит боевые возможности бригады и сохранит жизнь этих героических ребят, 
– сказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Волонтеры помогли обеспечить 81 бригаду ДШВ генераторами: смотрите видео

 

 

Десантники выразили благодарность волонтерам и всем украинцам, которые помогают украинским защитникам.

"Спасибо волонтерам и всем людям, которые донатят, помогают Вооруженным силам Украины. Без тыла не было бы нас", – отметил представитель 81 бригады ДШВ.

Всего с начала полномасштабной агрессии России против Украины "Украинская команда" отправила на фронт 4000 дронов, сотни зарядных станций и генераторов, более 100 автомобилей и тому подобное. Военные и гражданские украинцы получили от команды уже более 1845 тонн помощи почти на полмиллиарда гривен.