Как украинцы за границей могут помогать пленным защитникам: объяснение родных командиров

Миллионы украинцев вынуждены были искать убежище за границей, чтобы спастись от войны. Родные защитников "Азовстали" рассказали, как они могут помочь пленным военным.

В интервью 24 каналу родные защитников "Азовстали" подчеркнули, что украинцы могут помочь где угодно, где бы они ни находились. Главное – постоянно говорить об украинских военнопленных, подчеркивает Екатерина Прокопенко, жена командира полка Дениса Прокопенко с позывным "Редис".

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Важно делать хоть что-то

По ее словам, это может быть практически во что угодно. Украинцы за границей могут приобщаться к инициативам по приему беженцев, а также военных, вернувшихся из плена. Последним, отметила она, крайне необходима психологическая, физическая, медицинская и другие формы реабилитации.

Она также призвала наших земляков заниматься созданием инициатив, групп и организаций. Необходимо также работать над привлечением финансов, фондов. Все это позволит оказывать поддержку как военным, так и их семьям.

Украинцам, живущим за границей, также важно продвигать эту тему, общаться с людьми вокруг, со своими знакомыми. Рассказывать, что происходит,

– отметила Анна Науменко, невеста командира 1 роты 1 батальона Дмитрия Данилова.

Она отметила, что за границей люди организуют фотовыставки. Это, подчеркнула она, позволяет вводить в поле обсуждений тему защитников "Азовстали". Для примера она также рассказала историю о своих знакомых, профессиональных велосипедистах. Они организовали заезд по Европе, во время которого собирали средства на нужды ВСУ. И подобные инициативы, подчеркивает она, можно делать в любых других целях.

Следует просто сесть и подумать: "А что же я могу сделать, чем помочь"? Ибо если есть сильное желание помогать, это можно делать,

– подчеркнула она.

Мир мог бы сделать больше

Именно так считает супруга "Редиса" Екатерина Прокопенко. Она подчеркивает, что у всех всегда есть поле для больших действий. Кроме того, она подчеркнула, что мир проявил безразличие в вопросах, связанных с защитой жизней. Ведь и во время боев в Мариуполе "Редис" просил закрыть небо, но тогда ни его, ни украинцев не услышали.

То же касается оружия. Его начали предоставлять, но слишком поздно. Екатерина Прокопенко не исключает, что если бы это сделали раньше, Мариуполь мог бы стоять дольше.

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