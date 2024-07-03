Помощница Тищенко создала ООО с идентичным ВСК Верховной Рады названием: для чего

Помощница Николая Тищенко в 2023 году создала ООО с таким же названием, как и временная следственная комиссия (ВСК), деятельность которой за месяц до того прекратила Верховная Рада. Именно прикрываясь работой этой ВСК, нардеп почти год незаконно осуществлял проверки.

О деятельности ВСК "Нацресурс" одиозный политик регулярно отчитывался в соцсетях. В частности, особое внимание Тищенко уделял внимание так называемым ботофермам и коллцентрам.

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Общественная организация вместо ВСК

Помощница Тищенко Эвелина Андриевская в июне 2023 года создала общественную организацию "ВСК Нацресурс". Она зарегистрировала ООО с таким названием после того, как Верховная Рада прекратила деятельность временной следственной комиссии (ВСК) Тищенко по вырубке лесов.

Согласно данным YouControl, Андриевская зарегистрировала организацию 14 июня 2023 года. За месяц до того Верховная Рада не утвердила промежуточный отчет ВСК Тищенко о возможной неэффективности Госагентств лесных и водных ресурсов и Госэкоинспекции, поэтому она прекратила свою деятельность,

– указывают в "Честно".

Важно то, что члены ВСК при наличии удостоверения нардепа и поручения комиссии имеют право беспрепятственно заходить в любые учреждения независимо от их формы собственности и режима секретности. Однако Тищенко делал это не будучи членом комиссии. Вполне вероятно, что именно с целью прикрытия и была создана эта ООО.

Стоит указать, что после нападения на бывшего бойца "Кракена" Дмитрия Павлова Тищенко заявил, что тот якобы "мешал проводить обыски ботофермы". Военного по меньшей мере дважды ударили и душили. Также на него надели железные наручники и в течение 20 минут не снимали их.