Про діяльність ТСК "Нацресурс" одіозний політик регулярно звітував у соцмережах. Зокрема, особливу увагу Тищенко приділяв увагу так званим ботофермам та колцентрам.

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Громадська організація замість ТСК

Помічниця Тищенка Евеліна Андрієвська у червні 2023 року створила громадську організацію "ТСК Нацресурс". Вона зареєструвала ГО із такою назвою після того, як Верховна Рада припинила діяльність тимчасової слідчої комісії (ТСК) Тищенка щодо вирубки лісів.

Згідно з даними YouControl, Андрієвська зареєструвала організацію 14 червня 2023 року. За місяць до того Верховна Рада не затвердила проміжний звіт ТСК Тищенка щодо можливої неефективності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції, тож вона припинила свою діяльність,

– вказують у "Чесно".

Важливо те, що члени ТСК за наявності посвідчення нардепа та доручення комісії мають право безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їх форми власності та режиму секретності. Проте Тищенко робив це не будучи членом комісії. Цілком ймовірно, що саме з метою прикриття й була створена ця ГО.

Варто вказати, що після нападу на колишнього бійця "Кракена" Дмитра Павлова Тищенко заявив, що той нібито "заважав проводити обшуки ботоферми". Військового щонайменше двічі вдарили та душили. Також на нього одягли залізні кайданки й впродовж 20 хвилин не знімали їх.