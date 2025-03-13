Помощник Путина говорит, что поддерживает регулярные контакты с Волцом

Помощник российского президента Владимира Путина сделал циничное заявление. Оно касается отношений России и США.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что поддерживает регулярные контакты с Волком. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 24 Канал.

Смотрите также Нельзя допустить демилитаризации Украины, – Шольц

Продолжается "нормальный обмен мнениями"

По словам Ушакова он рассказал, что изложил Волцу позицию России относительно необходимости долгосрочного урегулирования в Украине.

Он подчеркнул, что между Россией и США идет "нормальный обмен мнениями, в спокойной манере".

В то же время также Москва не хочет временного перемирия, а заинтересована в долгосрочном урегулировании.

Ранее помощник Путина Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие только предоставит передышку украинским войскам, и такие шаги "никому не нужны". Предложение относительно этого перемирия высказали во время переговоров Украины и США 11 марта в Саудовской Аравии.

Украина согласилась принять это перемирие, но только если Россия согласится тоже, ведь раньше именно Россия нарушала режим прекращения огня.