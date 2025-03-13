Помощник Путина говорит, что поддерживает регулярные контакты с Волцом
- Юрий Ушаков, помощник Путина, заявил, что поддерживает регулярные контакты с Волцем для обмена мнениями между Россией и США.
- Москва заинтересована в долгосрочном урегулировании в Украине, но не поддерживает временное перемирие, которое, по их мнению, только укрепляет украинские войска.
Помощник российского президента Владимира Путина сделал циничное заявление. Оно касается отношений России и США.
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что поддерживает регулярные контакты с Волком. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на 24 Канал.
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Продолжается "нормальный обмен мнениями"
По словам Ушакова он рассказал, что изложил Волцу позицию России относительно необходимости долгосрочного урегулирования в Украине.
Он подчеркнул, что между Россией и США идет "нормальный обмен мнениями, в спокойной манере".
В то же время также Москва не хочет временного перемирия, а заинтересована в долгосрочном урегулировании.
Ранее помощник Путина Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие только предоставит передышку украинским войскам, и такие шаги "никому не нужны". Предложение относительно этого перемирия высказали во время переговоров Украины и США 11 марта в Саудовской Аравии.
Украина согласилась принять это перемирие, но только если Россия согласится тоже, ведь раньше именно Россия нарушала режим прекращения огня.