Получал от россиян до 4 тысяч долларов ежемесячно: СБУ разоблачила на госизмене помощника нардепа

СБУ объявила подозрение в госизмене помощнику народного депутата Украины. По данным следствия, он работал на российские спецслужбы.

Предал родину за 1,5 – 4 тысячи долларов в месяц

Правоохранители установили, что украинца завербовали еще в феврале 2014 года в Москве. Все это время он тайно работал на россиян.

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Завербовал чиновника сотрудник 9 управления 5 службы ФСБ России Юрий Водолазкий. Впоследствии тот передал агента на "связь" своему руководителю – Дмитрию Зубареву.

По данным Офиса генпрокурора, в 2019 году предатель начал работать помощником нардепа. Соответственно он получил доступ к информации, поступающей Верховной Раде от центральных органов государственной власти, в том числе и с грифом "секретно".

Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с Россией и проведении АТО/ООС на Востоке Украины,

– говорится в сообщении.

Для сбора разведывательных данных подозреваемый использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа.

Ежемесячно россияне платили предателю-украинцу от 1,5 до 4 тысяч долларов. Всего за 8 лет такой деятельности помощник нардепа "заработал" не менее 71 тысячи долларов.

Чиновника взяли под стражу

Следователи Службы безопасности Украины сообщили помощнику нардепа подозрение в государственной измене. Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей. Досудебное расследование закончили, а материалы дела передали в суд.

Предатель работал на нардепа от "Слуги народа"

Сообщение о подозрении получил помощник народного депутата Юрия Здебского от партии "Слуга народа". Парламентарий родом из Житомирской области, но переехал в Харьков. В 2008 году он работал в группе от Кабинета Министров, которая прорабатывала проекты договоров по пограничным вопросам.

С 2014 года Здебский воевал на Востоке Украины. За время службы его отмечали ведомственными и государственными наградами. Известно, что военный принимал активное участие в поисковых операциях и занимал должности разного уровня – от командира низшего уровня до заместителя командира воинской части и тому подобное.

В августе 2018 года Здебский уволился с военной службы, имея звание полковника. Уже в 2019 году он прошел по 172-му округу (Харьков) в Верховную Раду.

Для меня это шок, – Здебский

В комментарии Суспільному нардеп рассказал, что его эта новость шокировала.

Для меня это моральный шок, унижение, я военный, участник АТО и доверился человеку. Я удивлен тем, что человек сломался, пусть суд даст ему правовую оценку, и насколько он навредил государству,

– подчеркнул политик.

Он рассказал, чем занимался подозреваемый:

работал на общественных началах, а рабочего места в комитете и допуска к государственной тайне не имел;

был секретарем рабочей группы по пограничной деятельности и работал с открытыми данными, которые связаны с границей;

Здебский взял на работу фигуранта, потому что когда-то тот был его руководителем – занимал высокую должность в ГПСУ. Политик назвал предателя специалистом в своем деле.

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