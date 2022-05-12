Понесут сокрушительные потери: россиянам не удается форсировать Северский Донец
Источник:фейсбук Павла Кириленко
Все попытки российских захватчиков форсировать реку Северский Донец не успешны. Враг терпит сокрушительные потери.
Новость сообщил Павел Кириленко – глава Донецкой ОВА. В то же время он подчеркнул, что российские захватчики не прекращают попыток форсировать Северский Донец и, очевидно, не будут прекращать, пока их не уничтожат.
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Все попытки врага форсировать Северский Донец не имеют успеха,
– подчеркнул Кириленко.
Данные от Генштаба ВСУ
В Генштабе ВСУ также сообщали, что российские захватчики – активны на Лиманском направлении. Они пытались форсировать реку. Кроме того, враг ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки.
Генштаб ВСУ подчеркнул, что продолжаются боевые действия. Чтобы обеспечить преодоление водного препятствия, захватчики опрокинули в направлении Кременной технику понтонно-мостового парка.
Враг обстреливает почти все населенные пункты
Кириленко сообщил, что в Донецкой области фактически нет населенных пунктов, которые не подвергались бы обстрелам со стороны российских оккупантов. Враг цинично стреляет по мирным украинским городам и селам.
Огонь открывают по всей линии фронта. Российские захватчики уничтожают гражданскую инфраструктуру. Глава Донецкой ОВ подчеркнул, что ежедневно есть погибшие и раненые.
"На Донетчине сейчас почти нет населенных пунктов, которые сейчас не обстреливали бы российские оккупанты. Враг бьет не только по позициям ВСУ, но и по гражданской инфраструктуре, уничтожает ее, каждый день есть жертвы и раненые", – подчеркнул Кириленко.
Украинские защитники и защитницы продолжают защищать родную землю от российских захватчиков. Врагу наносят колоссальные потери. Количество ликвидированных оккупантов и уничтоженной российской техники растет ежедневно.
Зеленский назвал россиян "трусами"
Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам 12 мая заявил, что российские оккупанты – трусы. Им не хватает смелости, чтобы признать свое стратегическое поражение, очевидное уже для всего мира. Правду враг пытается скрыть за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.
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