Новину повідомив Павло Кириленко – голова Донецької ОВА. Водночас він наголосив, що російські загарбники не припиняють спроб форсувати Сіверський Донець та, вочевидь, не припинятимуть, доки їх геть не знищать.

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Всі спроби ворога форсувати Сіверський Донець не мають успіху,

– наголосив Кириленко.

Дані від Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ також повідомляли, що російські загарбники – активні на Лиманському напрямку. Вони намагалися форсувати річку. Окрім того, ворог веде наступ у бік Зеленої Долини й Новоселівки.

Генштаб ЗСУ наголосив, що тривають бойові дії. Аби забезпечити подолання водної перешкоди, загарбники перекинули у напрямку Кремінної техніку понтонно-мостового парку.

Ворог обстрілює майже усі населені пункти

Кириленко повідомив, що у Донецькій області фактично немає населених пунктів, які не потерпали б від обстрілів з боку російських окупантів. Ворог цинічно стріляє по мирних українських містах та селах.

Вогонь відкривають вздовж усієї лінії фронту. Російські загарбники знищують цивільну інфраструктуру. Голова Донецької ОВА наголосив, що щодня є загиблі та поранені.

"На Донеччині зараз майже немає населених пунктів, які б зараз не обстрілювали російські окупанти. Ворог б'є не лише по позиціях ЗСУ, а й по цивільній інфраструктурі, нищить її, кожного дня є жертви та поранені", – наголосив Кириленко.

Українські захисники та захисниці продовжують захищати рідну землю від російських загарбників. Ворогу завдають колосальних втрат. Кількість ліквідованих окупантів та знищеної російської техніки зростає щодня.

Зеленський назвав росіян "боягузами"

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців 12 травня заявив, що російські окупанти – боягузи. Їм бракує сміливості, аби визнати свою стратегічну поразку, яка очевидна вже для усього світу. Правду ворог намагається приховати за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

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