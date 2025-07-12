Военный эксперт из Азербайджана Агил Рустамзаде в разговоре с 24 Каналом отметил, что недостаток ресурсов Украина компенсирует наличием беспилотников, производство которых активно развивает.

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Украинские дроны препятствуют логистике врага

Рустамзаде указывает на то, как из СМИ исчезла тема о недостатке артиллерийских боеприпасов, ведь они теперь не нужны, потому что, по его словам, БпЛА "съели" артиллерию и бронетехнику. Он отметил, что относительно надводных дронов Украине пока нет равных.

"Некоторое время Украина будет держать первенство среди своих союзников. Сейчас они все подключились, с последними технологиями через год сделают продукт, технологичность которого будет выше. Украина же сейчас не столько сосредоточена не технологии, как на массовости производства, но пока она №1", – озвучил военный эксперт.

Первенство, по мнению Рустамзаде, Украина имеет и относительно изготовления воздушных дронов. Он рассказал, что сами же россияне в своих соцсетях отмечают то, что украинская "killzone" сейчас составляет 50 километров от линии фронта.

Они отмечали, что очень большая проблема для них заключается в проведении логистики в таких условиях. Из-за украинских дронов, как обратил внимание военный эксперт, происходит эволюция транспортных средств России, которые она использует на поле боя, а точнее – деградация. Начинали россияне с танков, а теперь передвигаются на мотоциклах, багги, легковушках. ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику российской армии.

Однако надо сказать, что и в России есть успехи в количестве дронов, которыми они тоже в определенной степени могут влиять на логистику ВСУ. Но опять же российские телеграм-каналы сетуют на то, что Украина использует больше дронов, постоянный конвейер, летят друг за другом. У россиян такого пока нет,

– отметил Рустамзаде.

Напомним, что Украина за год нарастила изготовление дронов на 900%. Летом прошлого года наша страна производила ориентировочно 20 тысяч дронов ежемесячно, сейчас – до более 200 тысяч.